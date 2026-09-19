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Уникальные свойства брокколи 0 78

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уникальные свойства брокколи

Спортивный врач Александра Пурига объясняет, почему брокколи стоит включить в рацион.

 

По словам специалиста, брокколи содержит витамины РР, U и бета-каротин. Этот овощ также является богатым источником калия, кальция, фосфора, натрия и железа. Аналогичный уровень этих элементов можно найти только в цветной капусте, однако брокколи превосходит ее по содержанию минеральных солей и белка.

Пурига также отметила, что брокколи положительно влияет на состав крови благодаря хлорофиллу, а аминокислоты делают этот овощ схожим с говядиной по воздействию на организм.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина упоминала, что брокколи может помочь взбодриться утром, так как в ней содержится хром, который борется с сонливостью.

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