Если вы привыкли использовать свежие огурцы только в салатах, стоит рассмотреть новые идеи для их приготовления.
Одним из интересных вариантов является закуска под названием «Ролл из огурца».
Для ее приготовления вам понадобятся:
2 огурца;
80 г твердого сыра;
1 вареное яйцо;
1 столовая ложка майонеза;
1 долька чеснока;
соль и укроп по вкусу.
Сначала приготовьте начинку для ролла. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте к нему натертое вареное яйцо.
Очищенный чеснок измельчите с помощью пресса и нарежьте небольшой пучок укропа.
Смешайте все ингредиенты с майонезом и, при необходимости, добавьте соль. Перемешайте до получения однородной массы, из которой сформируйте шарики размером с грецкий орех.
Вымытый огурец нарежьте вдоль на тонкие полоски. Удобнее всего это делать с помощью овощечистки.
На краю каждой огуречной полоски разместите сырный шарик и сверните их в ролл.
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