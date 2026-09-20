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Что можно приготовить из свежих огурцов, кроме салатов 0 44

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что можно приготовить из свежих огурцов, кроме салатов

Если вы привыкли использовать свежие огурцы только в салатах, стоит рассмотреть новые идеи для их приготовления.

 

Одним из интересных вариантов является закуска под названием «Ролл из огурца».

Для ее приготовления вам понадобятся:

2 огурца;
80 г твердого сыра;
1 вареное яйцо;
1 столовая ложка майонеза;
1 долька чеснока;
соль и укроп по вкусу.

Сначала приготовьте начинку для ролла. Сыр натрите на мелкой терке и добавьте к нему натертое вареное яйцо.

Очищенный чеснок измельчите с помощью пресса и нарежьте небольшой пучок укропа.

Смешайте все ингредиенты с майонезом и, при необходимости, добавьте соль. Перемешайте до получения однородной массы, из которой сформируйте шарики размером с грецкий орех.

Вымытый огурец нарежьте вдоль на тонкие полоски. Удобнее всего это делать с помощью овощечистки.

На краю каждой огуречной полоски разместите сырный шарик и сверните их в ролл.

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