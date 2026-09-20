Эндокринолог Мария Калошина рассказала о том, как появился миф о вреде яичного желтка для здоровья.

По словам специалиста, яичные желтки содержат жирные кислоты, витамины A, D, E, а также лецитин, который способствует правильной работе мозга и печени. Куриные яйца являются источником белка, и в желтке содержится 0,6 граммов холестерина, что является нормой для организма.

«Трудно сказать, почему яйца стали объектом критики. Возможно, это связано с популярностью яичницы с беконом. Однако бекон не стоит добавлять в яичницу, как и жарить само яйцо, так как при жарке выделяются насыщенные жирные кислоты, которые могут негативно влиять на обмен липидов в организме», — пояснила Калошина.

Эксперт отметила, что не следует употреблять более двух-трех яиц в день. Она также призвала помнить о полиненасыщенных жирных кислотах, которые можно найти в рыбе, авокадо, молочных продуктах и орехах.

«Насыщенные жирные кислоты образуются при жарке и содержатся в готовых мясных изделиях. Яйца лучше готовить на пару, например, в виде омлета», — подчеркнула медик.