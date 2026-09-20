Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сделать пиццу более полезной: советы диетолога 0 9

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать пиццу более полезной: советы диетолога

Пицца — это любимое блюдо многих, и каждый может выбрать свой вариант приготовления: тонкое тесто, сырные бортики и разнообразные начинки.

Пицца остается достаточно калорийным и не всегда полезным для фигуры блюдом.

Тем не менее, есть способы сделать это угощение более полезным, выбрав новые компоненты.

Специалист по питанию Михаил Гинзбург предлагает заменить пшеничную муку на ржаную, хотя тесто в этом случае получится грубее.

«Можно изловчиться, просто добавив ржаную муку в дрожжевое тесто. Тогда оно будет более полезным», — говорит Гинзбург.

Кроме того, он отмечает, что пицца станет более полезной и сохранит свои вкусовые качества, если в начинку добавить больше томатов и использовать менее соленый сыр, например, сыр сулугуни.

Также медик рекомендует не съедать больше двух кусочков пиццы в неделю, чтобы не навредить организму.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Плюсы и минусы острой еды по мнению диетолога
Изображение к статье: Как приготовить нежный и сочный мясной фарш
Изображение к статье: Как исправить пересоленный суп: советы опытных хозяек
Изображение к статье: Рекомендации по идеальной диете при варикозе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Что можно приготовить из свежих огурцов, кроме салатов
Еда и рецепты
Изображение к статье: отопление Эксклюзив!
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Как опытные садоводы ухаживают за малиной осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Основные работы на участке в сентябре для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: Почему свекла может быть горькой: основные причины плохого урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Что можно приготовить из свежих огурцов, кроме салатов
Еда и рецепты
Изображение к статье: отопление Эксклюзив!
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео