Пицца — это любимое блюдо многих, и каждый может выбрать свой вариант приготовления: тонкое тесто, сырные бортики и разнообразные начинки.

Пицца остается достаточно калорийным и не всегда полезным для фигуры блюдом.

Тем не менее, есть способы сделать это угощение более полезным, выбрав новые компоненты.

Специалист по питанию Михаил Гинзбург предлагает заменить пшеничную муку на ржаную, хотя тесто в этом случае получится грубее.

«Можно изловчиться, просто добавив ржаную муку в дрожжевое тесто. Тогда оно будет более полезным», — говорит Гинзбург.

Кроме того, он отмечает, что пицца станет более полезной и сохранит свои вкусовые качества, если в начинку добавить больше томатов и использовать менее соленый сыр, например, сыр сулугуни.

Также медик рекомендует не съедать больше двух кусочков пиццы в неделю, чтобы не навредить организму.