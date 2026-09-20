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Как заготовить яблочный сок на зиму: рецепт без кипячения и соковарки 0 15

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Яблоки

Натуральный яблочный сок поможет обеспечить витаминами на зиму и решить проблему с хранением урожая.

 

Важно, чтобы в процессе заготовки сока витамины и полезные вещества сохранились, а не испарились при кипячении.

Рассмотрим, как обеспечить себя витаминами на всю зиму.

Для приготовления потребуется:

яблоки;
сахар.

Как готовить

Количество ингредиентов не ограничено. Сахар добавляют в зависимости от сорта яблок, поэтому, чтобы минимизировать его содержание, выбирайте сладкие сорта.

Яблоки моют, при необходимости чистят и удаляют семенные коробочки.

Сок готовят на обычной соковыжималке. Если хотите, чтобы сок оставался светлым, добавьте немного лимонного сока.

Готовый продукт переливаем в кастрюлю, даем отстояться, снимаем пену, по вкусу добавляем сахар и ставим на слабый огонь.

Нагреваем сок до 95 градусов Цельсия, постоянно помешивая, но не кипятим.

Разливаем горячий сок по банкам, закручиваем и переворачиваем вверх дном.

После того как сок остынет, его можно убрать на хранение в прохладное и темное место.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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