Заготовка продуктов на зиму включает в себя и сало, которое можно легко засолить.
В этой статье представлен простой рецепт приготовления вкусного соленого сала, которое станет отличной закуской для любого застолья.
Для засолки сала вам понадобятся:
- сало свиное – 2,5 кг;
- укроп свежий – 3 веточки;
- перец душистый в виде горошка – 10 штук;
- 1 головка свежего чеснока;
- перец красный – 1,5 чайной ложки;
- соль поваренная – 6 столовых ложек;
- вода фильтрованная – 2 литра;
- перец черный – 1,5 чайной ложки;
- лавровый лист – 1 штука.
Сначала подготовьте специи для сала. Промойте веточки укропа, высушите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и нарежьте небольшими кусочками.
Разделите соль на две равные части и отложите чайную ложку молотого перца. В глубокой тарелке смешайте укроп и чеснок с оставшимися видами молотого перца и солью. Хорошо перемешайте.
Нарежьте сало тонкими полосками шириной не более 3 см. В большой емкости укладывайте сало слоями, каждый слой обильно посыпая подготовленными специями.
Теперь приготовьте рассол. В кастрюлю налейте воду, добавьте лавровый лист, горошки перца, оставшийся молотый перец и соль.
Перемешайте и доведите до кипения.
После этого дайте рассолу полностью остыть. Залейте им сало, плотно закройте емкость и поместите в холодильник на семь дней.
Также можно оставить сало засаливаться в прохладном, защищенном от света месте. По истечении этого срока у вас получится вкусное сало, готовое к подаче на стол.
Этот простой рецепт домашнего сала станет отличной закуской к алкогольным напиткам и порадует ваших гостей.
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