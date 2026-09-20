Заготовка продуктов на зиму включает в себя и сало, которое можно легко засолить.

В этой статье представлен простой рецепт приготовления вкусного соленого сала, которое станет отличной закуской для любого застолья.

Для засолки сала вам понадобятся:

сало свиное – 2,5 кг;

укроп свежий – 3 веточки;

перец душистый в виде горошка – 10 штук;

1 головка свежего чеснока;

перец красный – 1,5 чайной ложки;

соль поваренная – 6 столовых ложек;

вода фильтрованная – 2 литра;

перец черный – 1,5 чайной ложки;

лавровый лист – 1 штука.

Сначала подготовьте специи для сала. Промойте веточки укропа, высушите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Разделите соль на две равные части и отложите чайную ложку молотого перца. В глубокой тарелке смешайте укроп и чеснок с оставшимися видами молотого перца и солью. Хорошо перемешайте.

Нарежьте сало тонкими полосками шириной не более 3 см. В большой емкости укладывайте сало слоями, каждый слой обильно посыпая подготовленными специями.

Теперь приготовьте рассол. В кастрюлю налейте воду, добавьте лавровый лист, горошки перца, оставшийся молотый перец и соль.

Перемешайте и доведите до кипения.

После этого дайте рассолу полностью остыть. Залейте им сало, плотно закройте емкость и поместите в холодильник на семь дней.

Также можно оставить сало засаливаться в прохладном, защищенном от света месте. По истечении этого срока у вас получится вкусное сало, готовое к подаче на стол.

Этот простой рецепт домашнего сала станет отличной закуской к алкогольным напиткам и порадует ваших гостей.