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Как засолить сало: чтобы оно таяло во рту 0 154

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сало

Заготовка продуктов на зиму включает в себя и сало, которое можно легко засолить.

 

В этой статье представлен простой рецепт приготовления вкусного соленого сала, которое станет отличной закуской для любого застолья.

Для засолки сала вам понадобятся:

  • сало свиное – 2,5 кг;
  • укроп свежий – 3 веточки;
  • перец душистый в виде горошка – 10 штук;
  • 1 головка свежего чеснока;
  • перец красный – 1,5 чайной ложки;
  • соль поваренная – 6 столовых ложек;
  • вода фильтрованная – 2 литра;
  • перец черный – 1,5 чайной ложки;
  • лавровый лист – 1 штука.

Сначала подготовьте специи для сала. Промойте веточки укропа, высушите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Разделите соль на две равные части и отложите чайную ложку молотого перца. В глубокой тарелке смешайте укроп и чеснок с оставшимися видами молотого перца и солью. Хорошо перемешайте.

Нарежьте сало тонкими полосками шириной не более 3 см. В большой емкости укладывайте сало слоями, каждый слой обильно посыпая подготовленными специями.

Теперь приготовьте рассол. В кастрюлю налейте воду, добавьте лавровый лист, горошки перца, оставшийся молотый перец и соль.

Перемешайте и доведите до кипения.

После этого дайте рассолу полностью остыть. Залейте им сало, плотно закройте емкость и поместите в холодильник на семь дней.

Также можно оставить сало засаливаться в прохладном, защищенном от света месте. По истечении этого срока у вас получится вкусное сало, готовое к подаче на стол.

Этот простой рецепт домашнего сала станет отличной закуской к алкогольным напиткам и порадует ваших гостей.

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Редакция BB.LV
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