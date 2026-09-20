Молоко считается полезным продуктом с детства.
При нормальной реакции организма на молоко нет ограничений в его употреблении. Об этом сообщает доктор Елена Тихомирова.
Она также подчеркивает, что молоко содержит молочный углевод, легкоусвояемый жир и белок, что делает его идеальным питанием.
Однако этот напиток подходит не для всех.
В первую очередь, это касается людей, которые со временем утратили активность фермента лактазы.
В таком случае им приходится отказываться от стакана любимого молока.
Кроме того, если после употребления молока возникают вздутие, урчание в животе или другой дискомфорт, лучше исключить его из рациона.
Классическое молоко можно заменить на безлактозное или полностью исключить из меню.
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