Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кому стоит отказаться от молока 1 387

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кому стоит отказаться от молока

Молоко считается полезным продуктом с детства.

 

При нормальной реакции организма на молоко нет ограничений в его употреблении. Об этом сообщает доктор Елена Тихомирова.

Она также подчеркивает, что молоко содержит молочный углевод, легкоусвояемый жир и белок, что делает его идеальным питанием.

Однако этот напиток подходит не для всех.

В первую очередь, это касается людей, которые со временем утратили активность фермента лактазы.

В таком случае им приходится отказываться от стакана любимого молока.

Кроме того, если после употребления молока возникают вздутие, урчание в животе или другой дискомфорт, лучше исключить его из рациона.

Классическое молоко можно заменить на безлактозное или полностью исключить из меню.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Польза фасоли: мнение диетолога
Изображение к статье: Опасные продукты для печени
Изображение к статье: Плюсы и минусы острой еды по мнению диетолога
Изображение к статье: Как приготовить нежный и сочный мясной фарш

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Киноиндустрия
Наша Латвия
Изображение к статье: Деньги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сало
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Эфирные масла от морщин: как они помогают?
Люблю!
Изображение к статье: В воскресенье на Агенскалнском рынке пройдет Картофельный фестиваль
Культура &
Изображение к статье: Киноиндустрия
Наша Латвия
Изображение к статье: Деньги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сало
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео