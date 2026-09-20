При нормальной реакции организма на молоко нет ограничений в его употреблении. Об этом сообщает доктор Елена Тихомирова.

Она также подчеркивает, что молоко содержит молочный углевод, легкоусвояемый жир и белок, что делает его идеальным питанием.

Однако этот напиток подходит не для всех.

В первую очередь, это касается людей, которые со временем утратили активность фермента лактазы.

В таком случае им приходится отказываться от стакана любимого молока.

Кроме того, если после употребления молока возникают вздутие, урчание в животе или другой дискомфорт, лучше исключить его из рациона.

Классическое молоко можно заменить на безлактозное или полностью исключить из меню.