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Продукты, укрепляющие нервную систему по мнению диетолога 0 31

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орехи

Для поддержания нервной системы важно употреблять продукты, богатые магнием, такие как гречка, орехи и семечки, сообщает врач-диетолог Наталья Круглова.

 

Диетолог отметила, что в рационе должно быть достаточное количество магния.

«Он содержится в цельнозерновых продуктах, которые не полностью очищены от оболочек. В традиционной гречневой крупе магния достаточно. Также он присутствует в семечках и орехах», — заявила специалист.

Для поддержания стабильного эмоционального состояния, по словам Кругловой, необходимо включать в рацион морепродукты. Они богаты Омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на эмоциональный фон и когнитивные функции. Особенно полезна рыба жирных сортов, такая как сельдь, лосось и скумбрия.

Важно, чтобы питание было разнообразным — в нем должны присутствовать различные вкусы, консистенции и цвета, считает Круглова.

Ранее парфюмер Хагалль Змей упоминал ароматы, которые помогают успокоить нервную систему. К таким запахам относится иланг-иланг.

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