Для поддержания иммунитета осенью полезно включить в рацион больше продуктов зеленого цвета, таких как яблоки, зеленый лук и травы, по словам врача-педиатра высшей категории Марьям Сайфулиной.

По словам врача, эти продукты содержат много микроэлементов и витаминов группы В, особенно В6 и В12, которые важны для иммунной системы.

«Важно получать эти витамины как из пищевых добавок, так и из продуктов, содержащих их, например, из зеленых фруктов и овощей, таких как зеленые яблоки, зеленый лук и травы: петрушка, укроп», — подчеркнула она.

Кроме того, специалист посоветовала следить за уровнем витамина D в организме в осенний сезон и при необходимости принимать его в профилактических дозах.

«Существует широкий спектр препаратов с витамином D, и желательно принимать его в осенне-зимний период хотя бы для профилактики», — отметила эксперт.

Ранее врач также говорила о свойствах имбиря, способствующих повышению иммунитета.