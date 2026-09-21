По словам врача, для снижения риска развития деменции важно придерживаться сбалансированного питания, уменьшая количество сладостей и жирной пищи в рационе.

Он также отметил факторы риска, способствующие развитию деменции, такие как сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, проблемы с внутренними органами и злоупотребление алкоголем. Чтобы избежать заболеваний сосудов, необходимо внимательно следить за своим питанием. Прощаев подчеркивает, что в рационе должны присутствовать продукты, богатые витаминами и микроэлементами, в то время как потребление пищи с высоким содержанием простых сахаров и насыщенных жиров следует ограничить.

Геронтолог рекомендует включать в рацион продукты, богатые растительным белком, которые можно получить из орехов, бобовых, а также овсяной, гречневой и перловой крупы. Кроме того, ежедневно следует употреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов различных цветов. При этом количество животных белков стоит сократить.

«Человек должен ограничивать себя в потреблении животных белков, чтобы оставить место для растительного белка. Также необходимо оставлять место для белого мяса и рыбы», – отметил Прощаев.

Он добавил, что рыба является источником витамина D, омега-3-жирных кислот и других полезных микроэлементов, в то время как чрезмерное употребление красного мяса может привести к дисфункции кишечника, повышенному риску рака и заболеваниям суставов.