Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Геронтолог рассказал о продуктах, способствующих профилактике деменции 0 120

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Геронтолог рассказал о продуктах, способствующих профилактике деменции

Геронтолог Кирилл Прощаев выделил продукты питания, которые могут помочь в профилактике старческого слабоумия.

 

По словам врача, для снижения риска развития деменции важно придерживаться сбалансированного питания, уменьшая количество сладостей и жирной пищи в рационе.

Он также отметил факторы риска, способствующие развитию деменции, такие как сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, проблемы с внутренними органами и злоупотребление алкоголем. Чтобы избежать заболеваний сосудов, необходимо внимательно следить за своим питанием. Прощаев подчеркивает, что в рационе должны присутствовать продукты, богатые витаминами и микроэлементами, в то время как потребление пищи с высоким содержанием простых сахаров и насыщенных жиров следует ограничить.

Геронтолог рекомендует включать в рацион продукты, богатые растительным белком, которые можно получить из орехов, бобовых, а также овсяной, гречневой и перловой крупы. Кроме того, ежедневно следует употреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов различных цветов. При этом количество животных белков стоит сократить.

«Человек должен ограничивать себя в потреблении животных белков, чтобы оставить место для растительного белка. Также необходимо оставлять место для белого мяса и рыбы», – отметил Прощаев.

Он добавил, что рыба является источником витамина D, омега-3-жирных кислот и других полезных микроэлементов, в то время как чрезмерное употребление красного мяса может привести к дисфункции кишечника, повышенному риску рака и заболеваниям суставов.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Орехи
Изображение к статье: Яйца
Изображение к статье: Яблоки
Изображение к статье: Сало

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как лимон влияет на цвет чая?
Еда и рецепты
Изображение к статье: евро
Бизнес
Изображение к статье: Как избавиться от тусклых и сухих кончиков: рецепты домашних спреев
Люблю!
1
Изображение к статье: Агроном объясняет, как правильно замораживать ягоды и овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Продукты и напитки, способствующие повышению артериального давления
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как лимон влияет на цвет чая?
Еда и рецепты
Изображение к статье: евро
Бизнес
Изображение к статье: Как избавиться от тусклых и сухих кончиков: рецепты домашних спреев
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео