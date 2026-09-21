Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Грецкие орехи и их влияние на здоровье сердца 0 117

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грецкие орехи и их влияние на здоровье сердца

Исследования показывают связь между употреблением грецких орехов и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

 

В одном из исследований, в котором участвовали почти 3,5 тысячи человек, на 7-й и 20-й годы наблюдений испытуемые заполняли опросник о своем пищевом поведении. Ученые проверяли состояние здоровья сердца участников на 25-й год с помощью эхокардиографии.

Результаты показали, что люди, регулярно употреблявшие грецкие орехи, демонстрировали высокие показатели физической активности, более низкое диастолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также меньшую окружность талии.

Специалисты подчеркивают, что для подтверждения предварительных выводов о пользе грецких орехов для сердечной мышцы необходимо провести рандомизированные контролируемые клинические испытания в различных условиях и среди разных групп населения.

Ранее международная группа ученых также выяснила, что грецкие орехи могут замедлять процессы старения благодаря высокому содержанию омега-3-жирных кислот, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Орехи
Изображение к статье: Яйца
Изображение к статье: Яблоки
Изображение к статье: Сало

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как лимон влияет на цвет чая?
Еда и рецепты
Изображение к статье: евро
Бизнес
Изображение к статье: Как избавиться от тусклых и сухих кончиков: рецепты домашних спреев
Люблю!
1
Изображение к статье: Агроном объясняет, как правильно замораживать ягоды и овощи
Дом и сад
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Продукты и напитки, способствующие повышению артериального давления
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как лимон влияет на цвет чая?
Еда и рецепты
Изображение к статье: евро
Бизнес
Изображение к статье: Как избавиться от тусклых и сухих кончиков: рецепты домашних спреев
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео