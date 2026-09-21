В одном из исследований, в котором участвовали почти 3,5 тысячи человек, на 7-й и 20-й годы наблюдений испытуемые заполняли опросник о своем пищевом поведении. Ученые проверяли состояние здоровья сердца участников на 25-й год с помощью эхокардиографии.

Результаты показали, что люди, регулярно употреблявшие грецкие орехи, демонстрировали высокие показатели физической активности, более низкое диастолическое артериальное давление и частоту сердечных сокращений, а также меньшую окружность талии.

Специалисты подчеркивают, что для подтверждения предварительных выводов о пользе грецких орехов для сердечной мышцы необходимо провести рандомизированные контролируемые клинические испытания в различных условиях и среди разных групп населения.

Ранее международная группа ученых также выяснила, что грецкие орехи могут замедлять процессы старения благодаря высокому содержанию омега-3-жирных кислот, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами.