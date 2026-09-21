Хлеб — это один из самых популярных продуктов.

Ароматный и мягкий, с хрустящей корочкой — он является идеальным дополнением к обеду или перекусу. Многие люди не могут представить себе прием пищи без этого изделия.

Однако немногие задумываются о том, что этот питательный и вкусный продукт может быть очень вредным.

Хлеб снижает питательную ценность рациона, при этом увеличивая его калорийность, что может привести к набору лишних килограммов.

Об этом сообщила нутрициолог Елизавета Омельченко.

Она также отметила еще один недостаток. По словам специалиста, в производстве хлеба используется большое количество сахара, что особенно вредно для детей, которые любят батон.

Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что многие едят овощные салаты с хлебом, полагая, что без этого дополнения не удастся насытиться.

«Овощами можно насытиться и без всего. В них содержатся все необходимые витамины, минералы и клетчатка, которая поддерживает микрофлору и очищает кишечник», — считает специалист.