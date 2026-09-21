Каждый человек стремится к здоровью, поэтому важно придерживаться принципов здорового образа жизни и избегать вредных привычек.

Кроме того, следует обратить внимание на питание, так как оно играет значительную роль в поддержании здоровья.

В рационе должно быть много овощей, так как они содержат множество натуральных витаминов и других полезных веществ.

Врач Андрей Продеус рассказал о полезном овощe, который должен присутствовать в рационе каждого, кто хочет сохранить здоровье.

Это белокочанная капуста, которую часто выращивают на дачах.

Главная особенность этого продукта заключается в его способности защищать от серьезных заболеваний, включая рак.

Это связано с тем, что в капусте содержится сульфорафан — вещество, которое помогает предотвратить развитие опухолей, в том числе злокачественных.