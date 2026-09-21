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Продукты и напитки, способствующие повышению артериального давления 0 98

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты и напитки, способствующие повышению артериального давления

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о продуктах и напитках, которые могут значительно повысить артериальное давление.

 

По словам специалиста, наибольшее влияние на повышение давления оказывают продукты, содержащие поваренную соль. К таким продуктам относятся консервы, соленая рыба и фастфуд. Кардиолог отметил, что эти продукты можно употреблять, соблюдая дневную норму соли: не более пяти граммов.

Например, можно сварить рис без соли и добавить к нему тушенку из консервной банки. Рис, будучи несоленым, впитает часть соли из тушенки, что позволит сохранить нейтральный вкус блюда.

Среди напитков, способствующих повышению давления, выделяются кофе, чай и алкоголь. При этом, чем выше градус спиртного, тем выше вероятность скачка артериального давления.

Ранее диетолог и врач-нутригенетик Андрей Золотарев упоминал, что горчица может снижать артериальное давление и расширять сосуды.

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