Врач-диетолог Джозеф Сен-Пьер выделил пять овощей, которые помогают избавиться от лишнего веса, сообщает портал Health News Hub.

По словам специалиста, людям, стремящимся похудеть, рекомендуется выбирать овощи, не содержащие крахмал. Эти продукты имеют низкое содержание углеводов и калорий.

Сен-Пьер считает наиболее полезными для похудения цуккини, которые содержат витамин C, брюссельскую капусту, богатую омега-3-кислотами, а также шпинат, в котором присутствуют витамины группы B, K и множество микроэлементов и минералов.

Кроме того, тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, стоит обратить внимание на цветную капусту и огурцы, которые содержат много калия, воды и клетчатки.