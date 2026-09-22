Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог предупредила о возможном вреде черного перца 0 90

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог предупредила о возможном вреде черного перца

Употребление черного перца может быть противопоказано при некоторых заболеваниях, по словам врача-диетолога Гульшат Сираевой.

 

Черный перец известен своими полезными свойствами, однако его не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или кишечника, гастрит и эрозия пищевода, отметила врач.

«Жгучие алкалоиды, содержащиеся в большом количестве в перце, могут оказывать стимулирующее действие на слизистую оболочку желудка, что усиливает раздражение и воспаление, а также может привести к усилению боли», — предупредила эксперт.

Сираева также добавила, что людям с хроническим циститом лучше исключить черный перец из рациона, так как содержащийся в специи капсаицин может вызвать обострение заболевания или воспаление мочеиспускательного канала.

Кроме того, диетолог отметила, что черный перец может усугубить состояние при простудах, усиливая боль в горле и способствуя развитию стоматита или язв в ротовой полости.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала о специях, которые могут помочь снизить аппетит. По словам специалиста, мята, корица и имбирь могут быть полезны во время диеты.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты и напитки, способствующие повышению артериального давления
Изображение к статье: Геронтолог рассказал о продуктах, способствующих профилактике деменции
Изображение к статье: Грецкие орехи и их влияние на здоровье сердца
Изображение к статье: Яблоки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Проект Рижской филармонии
Политика
Изображение к статье: Тыквенные семечки
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Юрмале открылся новый ресторан «Jūras Pērle»
Наша Латвия
Изображение к статье: зерно
Политика
Изображение к статье: Омбудсмен Латвии Карина Палкова
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Проект Рижской филармонии
Политика
Изображение к статье: Тыквенные семечки
Люблю!
Изображение к статье: Елизавета Дудник
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео