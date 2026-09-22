Употребление черного перца может быть противопоказано при некоторых заболеваниях, по словам врача-диетолога Гульшат Сираевой.

Черный перец известен своими полезными свойствами, однако его не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или кишечника, гастрит и эрозия пищевода, отметила врач.

«Жгучие алкалоиды, содержащиеся в большом количестве в перце, могут оказывать стимулирующее действие на слизистую оболочку желудка, что усиливает раздражение и воспаление, а также может привести к усилению боли», — предупредила эксперт.

Сираева также добавила, что людям с хроническим циститом лучше исключить черный перец из рациона, так как содержащийся в специи капсаицин может вызвать обострение заболевания или воспаление мочеиспускательного канала.

Кроме того, диетолог отметила, что черный перец может усугубить состояние при простудах, усиливая боль в горле и способствуя развитию стоматита или язв в ротовой полости.

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