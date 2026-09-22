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Польза красного лука при высоком уровне холестерина 0 171

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Красный лук

Исследования показывают, что красный лук может эффективно снижать уровень плохого холестерина в крови.

 

Красный лук помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживая уровень хорошего холестерина и снижая уровень плохого холестерина в организме.

Исследования показали, что у людей, которые регулярно употребляли красный лук, уровень холестерина в группе OP-5 снизился на 11,2% и 20,3% через 5-6 недель по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, ранее было установлено, что лук обладает антибиотическими свойствами и может помочь в профилактике сахарного диабета.

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