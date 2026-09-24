Рецепты приготовления настойки на спирту основаны на двух ключевых ингредиентах: крепком алкоголе и растительном сырье.

В последнее время настойки на спирту, приготовленные в домашних условиях, становятся все более популярными. Рецепты, передаваемые из поколения в поколение, могут быть не в каждой семье, поэтому ниже представлены проверенные советы.

Приготовление настойки на спирту основывается на двух ключевых ингредиентах: крепком алкоголе и растительном сырье, таком как ягоды, травы, фрукты и семена. Можно использовать не только спирт, но и водку. Некоторые предпочитают джин или коньяк, однако стоит учитывать, что такие варианты придадут настойке дополнительные вкусовые оттенки. Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред вашему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому с употреблением настоек следует быть осторожным. Тем не менее, это может быть красивый и вкусный напиток.

Кедровая настойка

Эта настойка, богатая витаминами и полезными элементами, также известна как кедровка.

Ингредиенты: 4 ст.л. кедровых орехов в скорлупе, 500 мл спирта 40-45%, 1 ст.л. сахара, ванилин (на кончике ножа), лист черной смородины, 3 г апельсиновой цедры.

Приготовление: Орехи поместите в металлическую миску, залейте кипятком, перемешайте и слейте воду. Повторите это 3 раза, чтобы убрать горький привкус смол. Переложите орехи в бутылку, добавьте сахар, ванилин, смородиновый лист и цедру. Залейте спиртом, перемешайте и плотно закройте крышкой. Уберите бутылку в темное теплое место на 10 дней, аккуратно встряхивая раз в 3 дня. Процедите настойку через марлю и оставьте в темном прохладном месте на 4 дня.

Настойка из клюквы

Клюква хорошо сочетается с калганом, что делает настойку еще более полезной.

Ингредиенты: 400 г клюквы, 2 л спирта 40-45%, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. меда, цедра 1 лимона, 1 ч.л. молотого корня калгана.

Приготовление: Ягоды помойте и переберите, положите в кастрюлю и разомните толкушкой. Всыпьте сахар, накройте крышкой и оставьте в теплом месте на 2 дня. Затем влейте 1 л спирта, снова накройте и оставьте на 2 недели. Полученный настой слейте в отдельную бутыль, а клюкву залейте оставшимся спиртом и дайте постоять еще неделю, после чего снова слейте настой и смешайте его с предыдущим. Процедите через несколько слоев марли и добавьте мед, цедру лимона и калган. Настаивайте еще неделю, затем снова профильтруйте.

Настойка из черноплодной рябины

Попробуйте пряную настойку из аронии, более известной как черноплодная рябина.

Ингредиенты: 1,5 кг ягод, 1 л спирта, 0,5 кг сахара, 3 бутона гвоздики.

Приготовление: Рябину переберите и вымойте, поместите в кастрюлю и тщательно растолките. Добавьте гвоздику и сахар, перемешайте, накройте крышкой и оставьте в теплом месте на несколько дней. Вылейте в рябиновую массу спирт, закройте и снова отправьте в темное место на 55-65 дней, после чего процедите.

Настойка из калины

Калиновая настойка осенью и зимой помогает справиться с простудой и готовится очень просто.

Ингредиенты: 0,5 кг калины, 200 мл спирта, 300 мл воды и 1 ст.л. меда.

Приготовление: Помытые и перебранные ягоды положите в кастрюлю и разомните толкушкой или перетрите через сито, добавьте мед и залейте спиртом. Перемешайте, накройте крышкой и настаивайте 3 недели в темном месте при комнатной температуре. Полученный напиток процедите через марлю.

Настойка из брусники

У брусничной настойки будет интересный вкус, если добавить шиповник и малину.

Ингредиенты: 2 ст.л. брусники, 2 ст.л. малины, 2 ст.л. шиповника, 500 мл спирта.

Приготовление: Переберите и помойте ягоды, сложите бруснику в пакет и немного помните скалкой. Затем переложите все ингредиенты в банку, залейте спиртом, плотно закройте крышкой и настаивайте в темном месте на протяжении 1 месяца, после чего напиток процедите.

Настойка из яблок

Представляем рецепт быстрой настойки на спирту, которая настаивается всего 10 дней. У яблочной настойки красивый янтарный цвет и яркий аромат.

Ингредиенты: 1 кг яблок, 1 л спирта, 0,5 ч.л. молотой корицы (или 1/2 коричной палочки), 2 г ванилина.

Приготовление: Вымытые яблоки очистите от сердцевины, нарежьте небольшими дольками и сложите в 2-3-литровую банку. Добавьте специи и спирт, накройте крышкой и поставьте на 10 дней в темное место. Затем процедите настойку через марлю, разлейте по бутылкам и наслаждайтесь дегустацией.

Настойка из красной смородины

Готовить настойку можно из смородины любого сорта, а изюминку добавят смородиновые листья.

Ингредиенты: 1 л красной смородины, 500 мл спирта, 5 смородиновых листьев, 0,75 л воды, 3 стакана сахара.

Приготовление: Чистые ягоды и листья сложите в банку так, чтобы заполнить ее наполовину. Влейте спирт, перемешайте, плотно закройте банку и настаивайте 2 месяца в темном месте. Затем процедите настой, ягоды отожмите в емкость и смешайте полученный сок и настойку с предварительно сваренным из воды и сахара сиропом. Разлейте все по бутылкам.

Настойка из вишни

Попробуйте очень вкусную пряную вишневую настойку, которая станет прекрасным украшением любого стола.

Ингредиенты: 2 кг вишни, 1 л спирта, 10 ст.л. сахара, 8 бутонов гвоздики, 0,5 ч.л. корицы молотой, 0,5 ч.л. мускатного ореха.

Приготовление: Вымойте вишню и проколите каждую ягоду зубочисткой. В отдельной миске смешайте сахар, корицу, мускатный орех и гвоздику. Выложите вишни в банку слоями, пересыпая каждый слой смесью сахара и специй. Затем залейте все спиртом и накройте банку крышкой или тканью (в этом случае вкус настойки будет более мягким).

Обратите внимание: настаивать вишневую настойку нужно в хорошо освещенном месте, например, на подоконнике. На протяжении 2 месяцев не забывайте перемешивать ее каждые 3 дня, а после процедите через сито.

Лимонная настойка

Мята и лимон отлично сочетаются, придавая напитку свежий аромат.

Ингредиенты: цедра 5 лимонов, 150 г листьев свежей мяты (или 50 г сушеной), 1 л спирта.

Приготовление: Вымойте лимоны в горячей воде и снимите с них цедру (без белой мякоти). В банку положите чистые листья мяты, цедру и залейте спиртом. Закройте банку и оставьте на 10 дней в темном месте при комнатной температуре, ежедневно аккуратно встряхивая. Затем процедите настойку через марлю и разлейте по бутылкам.

Сливовая настойка

Для приготовления настойки по этому рецепту удалять косточки из слив не нужно, так как они добавят интересные ноты к вкусу и аромату напитка.

Ингредиенты: 1 кг слив, 1 л спирта, 150 мл воды, 200 г сахара, 4 веточки мяты.

Приготовление: Вымытые сливы сложите в кастрюлю, залейте спиртом и оставьте на 2 недели при комнатной температуре в темном месте. Затем слейте полученную жидкость в банку и аккуратно влейте ее в емкость с заранее приготовленным сиропом, не переставая помешивать. В бутылку положите мяту и процедите туда же настойку. Закройте крышкой и уже через сутки можете наслаждаться ароматным напитком.

Как видите, для приготовления домашней настойки на спирту самое главное — запастись терпением, ведь чем дольше будет настаиваться напиток, тем насыщеннее будет его вкус.

На здоровье!