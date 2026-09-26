Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетологи выделяют самую полезную рыбу 0 131

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетологи выделяют самую полезную рыбу

Диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион, так как она содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легко усваиваемый белок, важные витамины и йод. Однако не все виды рыбы одинаково полезны.

 

Многие специалисты советуют выбирать морскую рыбу вместо речной. Это связано с тем, что морская рыба ловится вдали от берега, что делает её более экологически чистой.

«Употребление рыбы семейства карповых может привести к риску заражения описторхозом, который невозможно выварить. Если вы готовите уху из такой рыбы, необходимо менять воду три-четыре раза. Только так можно достичь необходимой термической обработки.

Жарить такую рыбу нужно не менее 20 минут, но в этом случае она может превратиться в угли», — отметила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Настойки
Изображение к статье: Красный лук
Изображение к статье: Диетолог назвал овощи, полезные для похудения
Изображение к статье: Диетолог предупредила о возможном вреде черного перца

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Наша Латвия
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Поезд на Болдераю
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Новое жилье
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Кошка
В мире животных
1
Изображение к статье: Кошка
Дом и сад
Изображение к статье: Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Наша Латвия
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Поезд на Болдераю
Наша Латвия
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео