Диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион, так как она содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легко усваиваемый белок, важные витамины и йод. Однако не все виды рыбы одинаково полезны.

Многие специалисты советуют выбирать морскую рыбу вместо речной. Это связано с тем, что морская рыба ловится вдали от берега, что делает её более экологически чистой.

«Употребление рыбы семейства карповых может привести к риску заражения описторхозом, который невозможно выварить. Если вы готовите уху из такой рыбы, необходимо менять воду три-четыре раза. Только так можно достичь необходимой термической обработки.

Жарить такую рыбу нужно не менее 20 минут, но в этом случае она может превратиться в угли», — отметила врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.