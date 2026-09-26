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Шесть натуральных напитков для снижения уровня холестерина 0 29

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шесть натуральных напитков для снижения уровня холестерина

При высоком уровне холестерина могут возникать проблемы с давлением и сердцем. Поэтому важно следить за его уровнем в крови и правильно питаться, включая в рацион продукты и напитки, которые помогают регулировать уровень холестерина.

 

Эксперты рекомендуют употреблять соевое молоко, которое можно использовать вместо молочных продуктов. Соя очень полезна для сердца. Томатный сок богат клетчаткой и ликопином, который помогает снижать уровень холестерина ЛПНП.

Также стоит пить напитки из овса, содержащие бета-глюканы. Зеленый чай эффективно снижает уровень плохого холестерина благодаря катехинам и полезным антиоксидантам.

Какао, богатое антиоксидантами и мононенасыщенными жирными кислотами, лучше употреблять без добавления сахара, соли и жиров.

Смузи из ягод также поможет в борьбе с плохим холестерином, так как они низкокалорийные и содержат много витаминов.

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