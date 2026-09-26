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Стоматолог назвал продукты, разрушающие зубную эмаль 0 160

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
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Стоматолог Олег Конников рассказал о продуктах, которые повышают кислотность в желудочно-кишечном тракте и могут разрушать зубную эмаль.

 

По словам специалиста, к таким продуктам относятся лук, чеснок, редис, помидоры, болгарский перец, слива, а также ежевика и цитрусовые.

«Все, что имеет повышенную кислотность, негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте и на эмали зубов», – пояснил Конников.

Эксперт добавил, что при повреждении эмали зубов поверхность становится более шероховатой и размягченной, что приводит к более быстрому образованию налета.

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