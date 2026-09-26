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Три группы продуктов, способные продлить жизнь на 10 лет 0 347

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты

К сожалению, не существует ни одного универсального рецепта или таблетки, которые могли бы продлить жизнь. Однако ученые утверждают, что определенные продукты действительно могут помочь в этом.

 

Исследование, проведенное в Норвегии и опубликованное в журнале PLOS, подтвердило, что есть три группы растительных продуктов, которые могут положительно сказаться на продолжительности жизни.

По словам Ларса Фаднеса, соавтора исследования и профессора Бергенского университета, в оптимальной диете должно быть больше цельнозерновых продуктов, бобовых и орехов. При этом следует минимизировать потребление красного и обработанного мяса, подслащенных напитков и очищенных злаков, таких как белая мука.

Ученые разработали калькулятор питания и смоделировали идеальную диету, которая может значительно увеличить продолжительность жизни. Важно отметить, что результаты зависят от возраста, в котором человек начал придерживаться правильного питания.

Например, человек, который начал правильно питаться с 20 лет, может прожить в среднем на 10 лет дольше, чем тот, кто не изменил свои пищевые привычки. Для 60-летнего человека такая диета может добавить восемь лет жизни, а для 80-летнего — три-четыре года.

Интересно, что каждая из этих групп продуктов работает и по отдельности. Если нет возможности включить в рацион все полезные продукты, исследователи рекомендуют сосредоточиться на бобовых, которые показали наилучшие результаты.

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