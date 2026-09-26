В зависимости от состояния желудочно-кишечного тракта у человека некоторые сочетания продуктов могут вызывать усиленное газообразование и дискомфорт.

Врачи-диетологи часто говорят: нужно как можно больше разнообразить свой рацион, чтобы организм мог получать все необходимое из пищи. Как при этом лучше сочетать разные продукты? Какие «не дружат» между собой, мешая усвоению витаминов, минеральных веществ? А какие комбинации помогают организму получить больше полезных компонентов пищи?

Раздельное питание — миф

«Существует ряд гипотез о запретных сочетаниях продуктов питания, однако важно разделять мифы и научно обоснованные факты, — рассказала эндокринолог-диетолог Мария Брижан. — Выдвинутая во второй половине XX века теория раздельного питания не получила своего подтверждения, ведь эволюционно люди питались смешанно, организм человека способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы.

Также не оправдала себя идея о том, что некоторые продукты закисляют организм, в то время как другие ощелачивают, вступая в антагонизм друг с другом. Так, несовместимыми между собой были объявлены огурцы и помидоры, вызвав недоумение у большинства населения, привыкшего к такому традиционному сочетанию овощей.

Некоторые комбинации действительно могут вызывать дискомфорт, снижать усвояемость нутриентов (питательных веществ) или быть нежелательными при определенных заболеваниях. О них стоит знать, но главный критерий, на который следует опираться, — индивидуальная переносимость и самочувствие после еды. Основное правило здорового питания — это сбалансированность рациона, а не разделение продуктов. Важна умеренность и отсутствие спешки во время еды».

Врач назвала сочетания продуктов, которые могут быть полезными и нежелательными в определенных случаях.

Сочетания, которые мешают усвоению полезных веществ:

— Красное мясо (источник железа) и крепкий чай или кофе.

Танины, содержащиеся в чае и кофе, могут образовывать нерастворимые комплексы с железом, препятствуя его всасыванию в кишечнике. Поэтому рекомендуется чай и кофе употреблять с промежутком в 1-1,5 часа до или после еды, богатой железом. Это особенно важно для людей с риском анемии.

— Продукты, содержащие железо, и богатые кальцием (например, молоко или сыр). В этом случае также затрудняется усвоение железа.

— Комбинации типа шпинат или щавель с молочными продуктами.

Оксалаты (соли щавелевой кислоты), содержащиеся в некоторых овощах и зелени, связываются с кальцием, образуя нерастворимые соединения, что мешает усвоению обоих элементов. Оксалаты содержатся в ревене, бобовых, пшеничных отрубях, орехах. При наличии предрасположенности человека к образованию камней в почках и желчном пузыре это увеличивает риски заболевания. Для минимизации вреда оксалатов овощи можно подвергать термической обработке.

При заправке блюд отдавайте предпочтение, например, нерафинированному маслу, богатому витаминами А, Е, полиненасыщенными жирными кислотами.

Сочетания, которые могут ухудшить самочувствие

В зависимости от состояния желудочно-кишечного тракта у человека некоторые сочетания продуктов могут вызывать усиленное газообразование и дискомфорт.

Картофель с бобовыми.

Одновременное употребление в большом количестве крахмалсодержащих продуктов (картофеля) с бобовыми (фасоль, горох, нут) у чувствительных людей может привести к вздутию, метеоризму и тяжести. Их рекомендуют комбинировать с некрахмалистыми овощами (огурцами, кабачками, капустой) и зеленью.

Фрукты вместе с белковыми и жирными блюдами.

Фрукты во время основного приема пищи могут способствовать диспепсии (нарушение пищеварения, проще говоря — несварение). Фрукты перевариваются очень быстро. Если они попадают в желудок вместе с медленно усваиваемыми белками и жирами, они могут вызывать процессы брожения, вздутие и дискомфорт. В таком случае желательно употреблять фрукты отдельным приемом пищи за 30-40 минут до еды или через 1,5-2 часа после.

Простые сахара с жирами: жирный фастфуд с газировкой, белый хлеб с маслом или джемом и т. д.

Такие сочетания нежелательны при инсулинорезистентности или сахарном диабете второго типа. Сочетание простых сахаров и жиров дает мощную нагрузку на поджелудочную железу, способствуя резким скачкам уровней глюкозы и инсулина в крови.

Сочетания, помогающие усвоить больше витаминов и других полезных веществ

«Некоторые продукты питания способны значительно усиливать биодоступность других за счет синергии входящих в них веществ», — отмечает врач-диетолог. Вот эти комбинации.

Витамин С и железо

Витамин С способствует лучшему усвоению железа из растительных продуктов, что делает целесообразным сочетание шпината или фасоли с лимоном или апельсином.

Кальций и витамин D

Усиливают усвоение друг друга. Например, листовые овощи (как источник кальция) хорошо сочетаются с авокадо, богатым витамином D.

Витамин А с жирами

Витамин А является жирорастворимым. Морковь — источник бета-каротина, предшественника витамина А, желательно употреблять с растительным маслом, сливками или орехами.

Цинк с белками и витамином С

Цинк конкурирует с другими минералами, но белки и витамин C улучшают его поглощение. Благоприятными будут сочетания тыквенных семечек или орехов с мясом/рыбой; бобов с лимоном.

Витамины Е и К с жирами

Авокадо или орехи хорошо сочетаются с зелеными овощами — жиры помогают усвоению витаминов Е и К.

Фолиевая кислота и витамин С

Усвоение фолатов из брокколи или шпината улучшается при сочетании с цитрусовыми благодаря витамину С.