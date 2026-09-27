Аргановое масло — одно из самых редких масел в мире, используемое в марокканской кухне и косметологии. Оно обладает сладким привкусом и множеством полезных свойств.

Аргановое масло содержит жирные, олеиновые и линолевые кислоты, а также линолевую и омега-6 жирные кислоты. Эти компоненты известны своей способностью снижать уровень плохого холестерина в крови и повышать уровень хорошего холестерина.

Кроме того, аргановое масло богато витамином Е, который способствует здоровью кожи, волос и глаз. Сочетание арганового масла с витамином Е может значительно снизить риск смертности от рака молочной железы и толстой кишки. Полифенольные соединения в аргановом масле способны уменьшать скорость деления раковых клеток на 50 процентов.