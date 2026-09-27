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Чем можно заменить соль при приготовлении пищи 0 89

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем можно заменить соль при приготовлении пищи

Каждая хозяйка может столкнуться с ситуацией, когда на кухне неожиданно не хватает соли.

 

Вместо того чтобы спешить в магазин, можно попробовать обойтись и без этого ингредиента.

Существует множество способов приготовить вкусное блюдо без соли. Чем же можно её заменить?

Острые специи

Чтобы сделать блюдо более пикантным, отсутствие соли может остаться незамеченным. Чаще всего приятную остроту придают чеснок, перец чили, паприка и черный молотый перец.

Однако не стоит перебарщивать с остротой: у блюда должна быть лишь легкая "перчинка".

Лимоны

Наиболее распространённый вариант замены соли — это лимонный сок. Этот лайфхак используют сторонники здорового питания, стремясь полностью отказаться от соли.

Стоит отметить, что вкус блюд получается потрясающим.

Готовые наборы специй

Некоторые хозяйки редко используют соль как самостоятельную приправу. В любом магазине можно найти готовые наборы специй для различных блюд, в составе которых присутствует соль.

Соевый соус

Этот вид соуса популярен в азиатской кухне, но его можно использовать и для других блюд.

При добавлении соевого соуса можно смело забыть о необходимости добавления соли.

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