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Груши: полезные свойства для здоровья и борьба с депрессией 0 114

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Груши: полезные свойства для здоровья и борьба с депрессией

Груши способствуют предотвращению холестериновых бляшек и атеросклероза.

 

Груши являются источником множества витаминов, таких как арбутин, пектин, фолиевая кислота, бета-каротин, а также содержат полезные минералы, включая калий, кальций, магний, цинк, йод и медь.

Этот фрукт помогает предотвращать образование холестериновых бляшек и атеросклероз. Груши обладают мочегонным эффектом, способствуя выведению токсинов и шлаков из организма.

Плоды имеют противомикробные и бактерицидные свойства, что делает их полезными при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Груши богаты уникальными эфирными маслами и биологически активными веществами, которые помогают в борьбе с инфекционными заболеваниями и даже с депрессией.

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