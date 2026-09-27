Груши являются источником множества витаминов, таких как арбутин, пектин, фолиевая кислота, бета-каротин, а также содержат полезные минералы, включая калий, кальций, магний, цинк, йод и медь.

Этот фрукт помогает предотвращать образование холестериновых бляшек и атеросклероз. Груши обладают мочегонным эффектом, способствуя выведению токсинов и шлаков из организма.

Плоды имеют противомикробные и бактерицидные свойства, что делает их полезными при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Груши богаты уникальными эфирными маслами и биологически активными веществами, которые помогают в борьбе с инфекционными заболеваниями и даже с депрессией.