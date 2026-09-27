Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой способ приготовления яиц наиболее полезен: сырые, жареные или вареные 0 239

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой способ приготовления яиц наиболее полезен: сырые, жареные или вареные

Куриные яйца остаются предметом споров. Их обвиняют в повышении уровня плохого холестерина, но также и защищают.

 

Споры о пользе яиц продолжаются, особенно когда речь идет о том, в каком виде они более полезны: сырыми, вареными или жареными.

Варка яиц включает множество способов приготовления, начиная от яиц всмятку и заканчивая яйцами «в мешочке».

Сырые

Сырые яйца считаются наиболее полезными, так как они сохраняют все витамины и минералы. Белок лучше усваивается, а витамины не разрушаются. Сырые яйца могут положительно влиять на слизистую желудка и снижать кислотность.

Кроме того, они могут помочь в борьбе с кашлем и предотвращении рака молочной железы, а усваиваются организмом на 98 %.

Вареные

Яйца чаще всего варят вкрутую или всмятку, реже «в мешочек». Кратковременная термическая обработка сохраняет большинство полезных веществ, что делает такие яйца подходящими для всех возрастов.

Однако яйца всмятку могут быть опасны при чрезмерном употреблении. Яйца вкрутую усваиваются хуже, поэтому их следует варить не более восьми минут, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Важно помнить, что яйца от больной птицы могут быть опасны из-за риска сальмонеллеза. Чтобы снизить риск заражения, скорлупу следует тщательно мыть с мылом и обрабатывать раствором соды, хотя это не гарантирует полной безопасности, так как патогенные организмы могут проникать через поры скорлупы.

Жареные

Что касается жареных яиц, то диетологи предупреждают о вреде жареной пищи. Рекомендуется ограничить потребление яиц до двух штук в день без особых последствий для здоровья.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Паприка
Изображение к статье: Продукты
Изображение к статье: Шесть натуральных напитков для снижения уровня холестерина
Изображение к статье: Настойки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: разгромленный туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: 10 необычных способов использования фольги в быту
Люблю!
Изображение к статье: Как собаки показывают свою благодарность владельцу
В мире животных
Изображение к статье: поиск тоннелей
Наша Латвия
Изображение к статье: Как восстановить засохшее комнатное растение
Дом и сад
Изображение к статье: Как эффективно стирать вещи, чтобы избавиться от запаха пота
Дом и сад
1
Изображение к статье: разгромленный туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: 10 необычных способов использования фольги в быту
Люблю!
Изображение к статье: Как собаки показывают свою благодарность владельцу
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео