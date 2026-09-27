Куриные яйца остаются предметом споров. Их обвиняют в повышении уровня плохого холестерина, но также и защищают.

Споры о пользе яиц продолжаются, особенно когда речь идет о том, в каком виде они более полезны: сырыми, вареными или жареными.

Варка яиц включает множество способов приготовления, начиная от яиц всмятку и заканчивая яйцами «в мешочке».

Сырые

Сырые яйца считаются наиболее полезными, так как они сохраняют все витамины и минералы. Белок лучше усваивается, а витамины не разрушаются. Сырые яйца могут положительно влиять на слизистую желудка и снижать кислотность.

Кроме того, они могут помочь в борьбе с кашлем и предотвращении рака молочной железы, а усваиваются организмом на 98 %.

Вареные

Яйца чаще всего варят вкрутую или всмятку, реже «в мешочек». Кратковременная термическая обработка сохраняет большинство полезных веществ, что делает такие яйца подходящими для всех возрастов.

Однако яйца всмятку могут быть опасны при чрезмерном употреблении. Яйца вкрутую усваиваются хуже, поэтому их следует варить не более восьми минут, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Важно помнить, что яйца от больной птицы могут быть опасны из-за риска сальмонеллеза. Чтобы снизить риск заражения, скорлупу следует тщательно мыть с мылом и обрабатывать раствором соды, хотя это не гарантирует полной безопасности, так как патогенные организмы могут проникать через поры скорлупы.

Жареные

Что касается жареных яиц, то диетологи предупреждают о вреде жареной пищи. Рекомендуется ограничить потребление яиц до двух штук в день без особых последствий для здоровья.