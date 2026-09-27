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Разрушаются ли витамины в продуктах при варке? 0 66

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разрушаются ли витамины в продуктах при варке?

Нет.

 

При варке жирорастворимые витамины, такие как А, D, E и К, практически не теряются. Однако для водорастворимых витаминов потери варьируются. Наибольшие потери наблюдаются у витаминов С и В9 (фолиевая кислота), которые могут достигать 80–90%. Содержание других витаминов группы В уменьшается на 30–50% в зависимости от времени кипячения, степени измельчения продукта и других факторов. Витамин РР почти не разрушается.

Кратковременная варка может даже немного увеличить действие витамина В6, высвобождая его активные компоненты. Однако это блюдо следует употребить сразу после приготовления.

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