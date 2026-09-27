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Врач рассказала о лучших заменителях сахара 0 142

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказала о лучших заменителях сахара

Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась информацией о лучших заменителях сахара, среди которых стевия и эритрол.

 

Стевия является безопасным заменителем сахара. Ее экстракт значительно слаще обычного сахара и имеет нулевую калорийность. Это растение также отличается термостойкостью, что позволяет сохранять его полезные свойства при приготовлении пищи.

«Главная проблема со стевией заключается в выборе подходящего продукта. Простое заваривание не даст желаемого результата, так как получится жидкость со специфическим вкусом. Рекомендуется искать максимально очищенные сиропы. Также важно следить за тем, чтобы в стевии не содержались другие добавки, такие как искусственные сахарозаменители или фруктоза, так как такие продукты требуют отдельного анализа», — отметила специалист.

Кроме того, Павлова выделила еще один сахарозаменитель — эритрол. Это органическое соединение в порошке менее сладкое, чем стевия, и содержит калории. Однако, по мнению врача, эритрол может подойти тем, кому стевия показалась горькой на вкус. Оба сахарозаменителя не способствуют развитию кариеса и не вызывают вздутия живота, добавила Павлова.

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