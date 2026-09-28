Диетологи подчеркивают пользу тыквы и рекомендуют включать блюда из этого овоща в рацион.

Блюда из тыквы интересны не только своим вкусом. Например, из тыквы можно приготовить пончики или потушить овощи со свининой. Но также увлекателен и сам процесс приготовления.

Предлагаем вам сохранить рецепт тыквы, фаршированной рисом и сухофруктами. Это блюдо по сути является кашей, после приготовления которой не придется мыть кастрюлю.

Для приготовления потребуется:

1 тыква;

3 ст. л. риса;

сухофрукты: чернослив, изюм, курага – по вкусу;

1 ч. л. мёда;

сливочное масло;

соль.

Как готовить

Лучше выбирать маленькую или среднюю тыкву.

Сначала подготовьте тыкву: помойте ее, отрежьте верхушку и очистите от семечек.

Затем аккуратно срежьте часть мякоти со стенок, стараясь не повредить их и не сделать сквозных отверстий.

Извлеченную мякоть натрите на мелкой терке и потушите 10-15 минут в воде на слабом огне.

Промойте сухофрукты, залейте их кипятком и дайте распариться в течение 10 минут.

Рис тщательно промойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности, затем снова промойте в холодной воде.

Нарежьте сухофрукты (изюм можно оставить целым), смешайте их с отваренным рисом, добавьте мёд, перемешайте и начините этой смесью тыкву, не заполняя до самого "горлышка".

Сверху положите сливочное масло (по вкусу), накройте отрезанной верхушкой и поместите заготовку в разогретую до 180 градусов духовку.

Каша будет готова через 45 минут.