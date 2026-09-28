Диетологи подчеркивают пользу тыквы и рекомендуют включать блюда из этого овоща в рацион.
Блюда из тыквы интересны не только своим вкусом. Например, из тыквы можно приготовить пончики или потушить овощи со свининой. Но также увлекателен и сам процесс приготовления.
Предлагаем вам сохранить рецепт тыквы, фаршированной рисом и сухофруктами. Это блюдо по сути является кашей, после приготовления которой не придется мыть кастрюлю.
Для приготовления потребуется:
1 тыква;
3 ст. л. риса;
сухофрукты: чернослив, изюм, курага – по вкусу;
1 ч. л. мёда;
сливочное масло;
соль.
Как готовить
Лучше выбирать маленькую или среднюю тыкву.
Сначала подготовьте тыкву: помойте ее, отрежьте верхушку и очистите от семечек.
Затем аккуратно срежьте часть мякоти со стенок, стараясь не повредить их и не сделать сквозных отверстий.
Извлеченную мякоть натрите на мелкой терке и потушите 10-15 минут в воде на слабом огне.
Промойте сухофрукты, залейте их кипятком и дайте распариться в течение 10 минут.
Рис тщательно промойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности, затем снова промойте в холодной воде.
Нарежьте сухофрукты (изюм можно оставить целым), смешайте их с отваренным рисом, добавьте мёд, перемешайте и начините этой смесью тыкву, не заполняя до самого "горлышка".
Сверху положите сливочное масло (по вкусу), накройте отрезанной верхушкой и поместите заготовку в разогретую до 180 градусов духовку.
Каша будет готова через 45 минут.
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