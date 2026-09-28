Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить кашу без мытья кастрюли: хитрый рецепт с тыквой 0 106

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить кашу без мытья кастрюли: хитрый рецепт с тыквой

Диетологи подчеркивают пользу тыквы и рекомендуют включать блюда из этого овоща в рацион.

 

Блюда из тыквы интересны не только своим вкусом. Например, из тыквы можно приготовить пончики или потушить овощи со свининой. Но также увлекателен и сам процесс приготовления.

Предлагаем вам сохранить рецепт тыквы, фаршированной рисом и сухофруктами. Это блюдо по сути является кашей, после приготовления которой не придется мыть кастрюлю.

Для приготовления потребуется:

1 тыква;
3 ст. л. риса;
сухофрукты: чернослив, изюм, курага – по вкусу;
1 ч. л. мёда;
сливочное масло;
соль.

Как готовить

Лучше выбирать маленькую или среднюю тыкву.

Сначала подготовьте тыкву: помойте ее, отрежьте верхушку и очистите от семечек.

Затем аккуратно срежьте часть мякоти со стенок, стараясь не повредить их и не сделать сквозных отверстий.

Извлеченную мякоть натрите на мелкой терке и потушите 10-15 минут в воде на слабом огне.

Промойте сухофрукты, залейте их кипятком и дайте распариться в течение 10 минут.

Рис тщательно промойте и отварите в подсоленной воде до полуготовности, затем снова промойте в холодной воде.

Нарежьте сухофрукты (изюм можно оставить целым), смешайте их с отваренным рисом, добавьте мёд, перемешайте и начините этой смесью тыкву, не заполняя до самого "горлышка".

Сверху положите сливочное масло (по вкусу), накройте отрезанной верхушкой и поместите заготовку в разогретую до 180 градусов духовку.

Каша будет готова через 45 минут.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Груши: полезные свойства для здоровья и борьба с депрессией
Изображение к статье: Аргановое масло: полезные свойства и влияние на здоровье
Изображение к статье: Чем можно заменить соль при приготовлении пищи
Изображение к статье: Какой способ приготовления яиц наиболее полезен: сырые, жареные или вареные

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: knab
Политика
Изображение к статье: Современные тенденции цифровых развлечений
Техно
Изображение к статье: контрабанда Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: домашний отдых
Люблю!
Изображение к статье: больничный коридор
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Стрижки для шпица: 6 красивых и необычных вариантов
Люблю!
Изображение к статье: knab
Политика
Изображение к статье: Современные тенденции цифровых развлечений
Техно
Изображение к статье: контрабанда Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео