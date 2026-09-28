Специалисты объяснили, как правильно питаться людям старше 40 лет, рекомендуя исключить из рациона три продукта для улучшения здоровья.

Прежде всего, следует избегать продуктов, содержащих много насыщенных жиров. К таким продуктам относятся жареная пища, маргарин, фастфуд и сладости.

Важно также ограничить потребление соли и сахара, которые часто скрыты в различных продуктах, таких как колбасы, газированные напитки, хлопья и другие. Избыток соли может негативно сказаться на работе почек, вызвать отеки и колебания артериального давления.

В рационе людей старше 40 лет рекомендуется увеличить количество овощей, бобовых, фруктов, орехов, семян и различных специй. Умеренное потребление рыбы, морепродуктов, молочных продуктов и куриного мяса также полезно, в то время как от красного мяса и сладостей лучше отказаться или употреблять их крайне редко.