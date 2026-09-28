Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет 0 18

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет

Специалисты объяснили, как правильно питаться людям старше 40 лет, рекомендуя исключить из рациона три продукта для улучшения здоровья.

 

Прежде всего, следует избегать продуктов, содержащих много насыщенных жиров. К таким продуктам относятся жареная пища, маргарин, фастфуд и сладости.

Важно также ограничить потребление соли и сахара, которые часто скрыты в различных продуктах, таких как колбасы, газированные напитки, хлопья и другие. Избыток соли может негативно сказаться на работе почек, вызвать отеки и колебания артериального давления.

В рационе людей старше 40 лет рекомендуется увеличить количество овощей, бобовых, фруктов, орехов, семян и различных специй. Умеренное потребление рыбы, морепродуктов, молочных продуктов и куриного мяса также полезно, в то время как от красного мяса и сладостей лучше отказаться или употреблять их крайне редко.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разрушаются ли витамины в продуктах при варке?
Изображение к статье: Груши: полезные свойства для здоровья и борьба с депрессией
Изображение к статье: Аргановое масло: полезные свойства и влияние на здоровье
Изображение к статье: Чем можно заменить соль при приготовлении пищи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Миг-31.
Наша Латвия
Изображение к статье: Что делать, если озимый чеснок пророс до холодов
Дом и сад
Изображение к статье: выборы
Политика
Изображение к статье: Пляж в Вентспилсе
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кенийские женщины
В мире
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Миг-31.
Наша Латвия
Изображение к статье: Что делать, если озимый чеснок пророс до холодов
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео