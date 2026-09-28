Исследования, проведенные специалистами из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера (Австралия), показали, что умеренное потребление кофе может привести к большей продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании рассматривались различные виды кофе, включая молотый, растворимый и кофе без кофеина.

Ученые стремились выяснить, как разные сорта и способы приготовления одного из самых популярных напитков влияют на здоровье сердца. Для этого они использовали данные Британского биобанка, чтобы изучить связь между типами кофе и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании участвовали 449 563 человека в возрасте от 40 до 69 лет, не имеющие аритмии и других хронических заболеваний сердца на начальном этапе. Все участники указали, какой тип кофе и сколько раз в день они употребляют.

За 12 лет наблюдений смертность составила 6,2% (умерли 27 809 человек), а сердечно-сосудистые заболевания были диагностированы у более чем 43 тысяч участников. Согласно медицинским данным, все виды кофе были связаны со снижением риска развития заболеваний сердца и общей смертности. Наиболее выраженное действие оказывал молотый кофе, при употреблении не более двух-трех чашек в день.

По сравнению с контрольной группой, смертность была ниже на 27% для любителей молотого кофе, на 14% для безкофеинового и на 11% для растворимого. Вероятность заболеваний сердца снизилась на 20%, 6% и 9% соответственно.

Аритмия, диагностированная более чем у 30 тысяч участников, несколько выбивалась из общего контекста. Кофе без кофеина не показал положительного эффекта, однако молотый и растворимый кофе снижали риск аритмии, включая мерцательную, на 17% и 12% соответственно. Наименьший риск наблюдался у тех, кто пил молотый кофе по четыре-пять чашек в день.

Профессор Питер Кистлер из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера отметил, что, вероятно, соединения, не содержащие кофеина, способствовали положительной связи между употреблением кофе, сердечно-сосудистыми заболеваниями и выживаемостью.

Выводы исследования показывают, что умеренное потребление трех видов кофе может быть частью здорового образа жизни, что опровергает мнение о необходимости полного отказа от кофе, которое встречается в настоящее время.

Важно учитывать наличие сопутствующих заболеваний, при которых врачи могут рекомендовать ограничить кофе. В остальных случаях увлечение бодрящим напитком может стать полезной привычкой для сердца.