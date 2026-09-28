Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Определена разновидность кофе, снижающая риск сердечных заболеваний на 20% 1 188

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Определена разновидность кофе, снижающая риск сердечных заболеваний на 20%

Исследования, проведенные специалистами из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера (Австралия), показали, что умеренное потребление кофе может привести к большей продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

 

В исследовании рассматривались различные виды кофе, включая молотый, растворимый и кофе без кофеина.

Ученые стремились выяснить, как разные сорта и способы приготовления одного из самых популярных напитков влияют на здоровье сердца. Для этого они использовали данные Британского биобанка, чтобы изучить связь между типами кофе и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании участвовали 449 563 человека в возрасте от 40 до 69 лет, не имеющие аритмии и других хронических заболеваний сердца на начальном этапе. Все участники указали, какой тип кофе и сколько раз в день они употребляют.

За 12 лет наблюдений смертность составила 6,2% (умерли 27 809 человек), а сердечно-сосудистые заболевания были диагностированы у более чем 43 тысяч участников. Согласно медицинским данным, все виды кофе были связаны со снижением риска развития заболеваний сердца и общей смертности. Наиболее выраженное действие оказывал молотый кофе, при употреблении не более двух-трех чашек в день.

По сравнению с контрольной группой, смертность была ниже на 27% для любителей молотого кофе, на 14% для безкофеинового и на 11% для растворимого. Вероятность заболеваний сердца снизилась на 20%, 6% и 9% соответственно.

Аритмия, диагностированная более чем у 30 тысяч участников, несколько выбивалась из общего контекста. Кофе без кофеина не показал положительного эффекта, однако молотый и растворимый кофе снижали риск аритмии, включая мерцательную, на 17% и 12% соответственно. Наименьший риск наблюдался у тех, кто пил молотый кофе по четыре-пять чашек в день.

Профессор Питер Кистлер из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера отметил, что, вероятно, соединения, не содержащие кофеина, способствовали положительной связи между употреблением кофе, сердечно-сосудистыми заболеваниями и выживаемостью.

Выводы исследования показывают, что умеренное потребление трех видов кофе может быть частью здорового образа жизни, что опровергает мнение о необходимости полного отказа от кофе, которое встречается в настоящее время.

Важно учитывать наличие сопутствующих заболеваний, при которых врачи могут рекомендовать ограничить кофе. В остальных случаях увлечение бодрящим напитком может стать полезной привычкой для сердца.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Чем можно заменить соль при приготовлении пищи
Изображение к статье: Какой способ приготовления яиц наиболее полезен: сырые, жареные или вареные
Изображение к статье: Врач рассказала о лучших заменителях сахара
Изображение к статье: Диетологи выделяют самую полезную рыбу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: последствия бури
Наша Латвия
Изображение к статье: Терапевт развеял мифы о средствах от похмелья
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как сохранить урожай кабачков до зимы: советы по хранению
Дом и сад
Изображение к статье: бункер
Наша Латвия
Изображение к статье: Названы насекомые, способствующие усилению климатических изменений
В мире животных
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: последствия бури
Наша Латвия
Изображение к статье: Терапевт развеял мифы о средствах от похмелья
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как сохранить урожай кабачков до зимы: советы по хранению
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео