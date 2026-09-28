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Терапевт развеял мифы о средствах от похмелья 0 31

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Терапевт развеял мифы о средствах от похмелья

Алкоголь, кофе и мясные бульоны не помогут избавиться от похмелья, утверждает врач-терапевт Рустем Османов.

 

По словам специалиста, повторное употребление спиртного может привести к воспалению внутренних органов, особенно печени и поджелудочной железы. В таком состоянии рекомендуется избегать жирной и жареной пищи, а также временно отложить занятия фитнесом.

Часто в списке средств от похмелья упоминается мясной бульон, однако его также не стоит употреблять в этом состоянии. Врач предостерегает об опасности кофе и посещения бани. Вместо этого лучше принять контрастный душ, который поможет снять симптомы похмелья, не оказывая негативного влияния на сердечную мышцу.

Для ускорения процесса выведения этилового спирта из организма важно пить обычную воду.

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