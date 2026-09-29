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Какой напиток может помочь продлить жизнь 0 95

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой напиток может помочь продлить жизнь

Многие мечтают найти доступное средство для продления жизни.

 

Есть решение. Речь идет о популярном напитке, который многие предпочитают по утрам.

Это не кофе и не чай, а обычная вода с лимоном.

О полезных свойствах этого напитка рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

Она отметила, что лимон помогает справляться с желудочно-кишечными заболеваниями, уменьшая их симптомы.

Кроме того, вода с лимоном способствует улучшению обмена веществ и положительно влияет на работу кишечника.

По этой причине, как подчеркнула специалист, стоит начинать утро со стакана такого напитка.

Бокерия также добавила, что при наличии хронических заболеваний следует согласовать изменения в диете с врачом.

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