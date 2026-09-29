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Полезные фрукты при артрите 0 114

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бананы

В статье издания Daily Express рассматривается важность питания при артрите. Эксперты подчеркивают, что для здоровья костей и суставов необходимо включать в рацион продукты, богатые калием.

 

«Калий, содержащийся в различных продуктах, играет важную роль для здоровья. Он помогает сбалансировать избыток натрия, уменьшает задержку жидкости и способствует правильному распределению кальция в костях и суставах», — говорит доктор Клэр Моррисон.

Бананы, дыни, апельсины и абрикосы являются отличными источниками калия. В 100 г банана содержится 358 мг калия, в дыне — 267 мг, в апельсинах — 181 мг, а в абрикосах — 259 мг.

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