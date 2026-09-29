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Самые безопасные блюда фастфуда 0 65

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые безопасные блюда фастфуда

Фастфуд — это вкусная и сытная еда, но при чрезмерном употреблении она может нанести вред организму.

 

Тем не менее, полностью отказаться от фастфуда удается не каждому.

Рестораны быстрого питания могут быть отличным вариантом для перекуса во время поездок или в условиях нехватки времени.

Поэтому возникает вопрос, какие блюда фастфуда реже всего приводят к отравлениям и считаются более сбалансированными.

На этот вопрос ответила специалист по питанию Нурия Дианова.

Она отметила, что риск отравления минимален при употреблении бургеров и пиццы, так как эти блюда чаще всего готовятся на автоматизированных линиях.

«Я не припоминаю случаев отравления пиццей, если только она не хранилась в неподобающих условиях», — добавила медик.

Тем не менее, стоит помнить, что регулярное употребление таких блюд может привести к лишнему весу и обострению хронических заболеваний.

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