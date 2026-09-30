Врач-диетолог Оксана Михалева объяснила, что некоторым людям не рекомендуется пить кофе с продуктами, богатыми кальцием и железом.

В кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, такие как танины, которые придают напитку горький привкус. Эти вещества могут связываться с кальцием и железом в кишечнике, что приводит к их недостаточному усвоению.

Молочные продукты содержат много кальция, поэтому не рекомендуется пить кофе с молоком.

Важно учитывать возможность развития дефицита кальция, особенно для подростков, беременных женщин, пожилых людей и вегетарианцев.