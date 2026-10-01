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7 продуктов, способствующих восстановлению работы щитовидной железы 0 238

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 7 продуктов, способствующих восстановлению работы щитовидной железы

Щитовидная железа играет важную роль в регулировании работы организма.

 

Недостаток витаминов и минералов может привести к сбоям в работе щитовидной железы.

От функционирования этого органа зависит иммунитет, гормональный баланс и вес. Какие продукты помогут поддержать его здоровье?

Рыба

Дикая рыба, обитающая в морях и океанах, полезна для поддержания функций щитовидной железы.

Она содержит тирозин, необходимый для синтеза гормонов, а также селен, омега-3, витамины A и D.

Поэтому качественная рыба должна регулярно присутствовать в рационе.

Морская капуста

Употребление хотя бы 70 граммов морской капусты в день поможет избежать проблем с щитовидной железой благодаря высокому содержанию йода.

Лучше выбирать сушеные водоросли, так как маринование снижает их полезные свойства.

Куриные яйца

Этот популярный продукт также способствует нормализации работы щитовидной железы благодаря своему богатому составу.

Эксперты рекомендуют употреблять 5-6 куриных яиц в неделю.

Морепродукты

Свежие морепродукты считаются наиболее полезными, но и замороженные имеют свою ценность.

Они содержат йод, цинк и фосфор, что способствует укреплению иммунной системы.

Хурма

Этот продукт полезен для нормализации работы щитовидной железы и сейчас отличное время для его употребления.

Фейхоа обладает схожими свойствами.

Шпинат

Листовой овощ, такой как шпинат, содержит множество ценных веществ, которые могут улучшить работу щитовидной железы.

Питательные вещества лучше усваиваются в сочетании с оливковым маслом и лимонным соком, что делает такую закуску настоящим "подарком" для иммунитета.

Черника

Хотя черника не влияет напрямую на щитовидную железу, она помогает нейтрализовать негативные процессы в организме.

Поэтому черника заслуживает место в вашем рационе.

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