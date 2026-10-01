Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро очистить вареные яйца без холодной воды 0 138

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро очистить вареные яйца без холодной воды

В повседневной жизни повара в столовых и ресторанах готовят множество блюд. Одним из секретов их мастерства является способ варки яиц, благодаря которому они чистятся легко и быстро.

 

Мы раскроем секрет, который поможет вам чистить яйца всего за пару секунд.

Для приготовления потребуется:

1 кастрюля,
вода и яйца,
1 игла.

Как готовить

Свежие яйца обычно сложно чистить. Для облегчения этого процесса многие добавляют соль, уксус или даже зубочистки в воду. Однако, следуя совету поваров из советских столовых, начнем с того, что тщательно вымоем яйца.

Затем возьмите иглу и аккуратно сделайте небольшое отверстие в скорлупе, стараясь не повредить ее. Это поможет сохранить белок внутри, а вкус вареного яйца останется прежним.

Теперь ставим яйца вариться, а после готовности можно приступать к чистке, как только они немного остынут. При этом нет необходимости заливать их холодной водой, хотя это может помочь ускорить процесс остывания.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты, наносящие вред сердцу и сосудам
Изображение к статье: 4 хитрости для приготовления идеальной гречневой каши
Изображение к статье: Мачанка с блинами: рецепт традиционного белорусского блюда
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит сочетать с кофе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж.
В мире
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Технология пересадки малины осенью: как добиться отличного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Корова в бассейне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мама кричит на ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж.
В мире
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: скорая помощь
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео