В повседневной жизни повара в столовых и ресторанах готовят множество блюд. Одним из секретов их мастерства является способ варки яиц, благодаря которому они чистятся легко и быстро.
Мы раскроем секрет, который поможет вам чистить яйца всего за пару секунд.
Для приготовления потребуется:
1 кастрюля,
вода и яйца,
1 игла.
Как готовить
Свежие яйца обычно сложно чистить. Для облегчения этого процесса многие добавляют соль, уксус или даже зубочистки в воду. Однако, следуя совету поваров из советских столовых, начнем с того, что тщательно вымоем яйца.
Затем возьмите иглу и аккуратно сделайте небольшое отверстие в скорлупе, стараясь не повредить ее. Это поможет сохранить белок внутри, а вкус вареного яйца останется прежним.
Теперь ставим яйца вариться, а после готовности можно приступать к чистке, как только они немного остынут. При этом нет необходимости заливать их холодной водой, хотя это может помочь ускорить процесс остывания.
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