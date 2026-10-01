В повседневной жизни повара в столовых и ресторанах готовят множество блюд. Одним из секретов их мастерства является способ варки яиц, благодаря которому они чистятся легко и быстро.

Мы раскроем секрет, который поможет вам чистить яйца всего за пару секунд.

Для приготовления потребуется:

1 кастрюля,

вода и яйца,

1 игла.

Как готовить

Свежие яйца обычно сложно чистить. Для облегчения этого процесса многие добавляют соль, уксус или даже зубочистки в воду. Однако, следуя совету поваров из советских столовых, начнем с того, что тщательно вымоем яйца.

Затем возьмите иглу и аккуратно сделайте небольшое отверстие в скорлупе, стараясь не повредить ее. Это поможет сохранить белок внутри, а вкус вареного яйца останется прежним.

Теперь ставим яйца вариться, а после готовности можно приступать к чистке, как только они немного остынут. При этом нет необходимости заливать их холодной водой, хотя это может помочь ускорить процесс остывания.