Очень низкие температуры подавляют рост бактерий и грибков, что позволяет продукту сохраняться даже после длительного хранения.

Однако иногда бывает так, что вы забываете вынуть мясо из морозильной камеры перед приготовлением ужина, и оно оказывается замороженным. Рассмотрим лучшие способы размораживания, чтобы ваш главный прием пищи был вкусным и питательным.

Размораживание мяса в микроволновой печи

Небольшие куски замороженного мяса, такие как куриная грудка или стейк, удобно размораживать в микроволновой печи. Многие микроволновые печи имеют функцию "разморозки", специально предназначенную для этого.

Для начала извлеките мясо из упаковки и положите его на плоское блюдо, лучше всего на тарелку. Затем поместите мясо в центр микроволновой печи, включите функцию "размораживание" и подождите несколько минут, пока оно не станет мягким и полностью размороженным.

Важно помнить, что чем больше кусок, тем больше времени потребуется для размораживания. Например, куриная грудка среднего размера требует около 8-10 минут, а целая тушка курицы может размораживаться около 30 минут.

Самый безопасный метод

Наилучший способ размораживания — оставить мясо в холодильнике в глубокой посуде на ночь. Это обеспечит положительную температуру внутри, что позволит разморозить ингредиент и предотвратит рост бактерий и грибков, которые могут быть опасны для здоровья.

Не рекомендуется размораживать в воде

Хотя некоторые источники утверждают, что хранение мяса в холодной воде — это эффективный метод, на самом деле этого делать не стоит. В то время как внутренняя часть мяса размораживается, на поверхности могут начать размножаться патогенные микроорганизмы.