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Как сохранить витамины во время приготовления: 5 ключевых советов 0 59

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить витамины во время приготовления: 5 ключевых советов

Приготовление пищи часто не учитывает сохранение витаминов и полезных веществ, что может негативно сказаться на здоровье.

 

Отсутствие витаминов в пище, заменяемых только жирами и калориями, может ухудшить состояние организма и снизить иммунитет.

Поэтому важно рассмотреть основные советы по сохранению витаминов в процессе приготовления пищи.

Подготовка к приготовлению

Многие люди совершают ошибку, замачивая овощи и другие продукты более 10 минут. Существует простое правило: фрукты и овощи следует мыть только под проточной водой. Длительное замачивание не приносит пользы.

Кроме того, некоторые люди срезают кожуру, полагая, что она не нужна. Это критическая ошибка, так как большая часть полезных веществ находится именно в шкурке. Эти моменты стоит учитывать перед началом приготовления.

Длительная термическая обработка не идет на пользу

Продолжительное воздействие низких температур уничтожает многие полезные вещества. Рекомендуется минимизировать время термической обработки.

Важно изучить особенности приготовления каждого продукта. Например, молодой картофель можно сварить за 10 минут, а зрелый — за полчаса. Эти особенности следует знать заранее, чтобы сократить время приготовления.

Правильный разогрев

Современные люди часто готовят еду на несколько дней вперед. Это объяснимо, но есть важные детали. Специалисты не рекомендуют долго хранить и разогревать готовую пищу, так как количество полезных веществ значительно снижается.

Также не стоит доводить блюда до кипения при разогреве, за исключением тех, что приготовлены на молоке. Каждый должен избегать чрезмерной термической обработки, так как это не приносит пользы.

Использование правильных ингредиентов

Существуют различные хитрости, позволяющие сохранить полезные вещества. Например, при варке супа можно добавить крупу или муку, что поможет сохранить часть витаминов или замедлить их разрушение.

Однако добавление соды может создать щелочную среду, в которой многие полезные вещества быстро погибнут. Существует множество подобных хитростей, поэтому важно разбираться в технологии приготовления.

Особенности варки

При варке продукты теряют значительное количество питательных веществ. Вред от варки можно уменьшить, используя различные хитрости. Например, лучше добавлять продукты в кипящую воду, что сократит время приготовления.

Еще одно важное правило: все продукты должны быть полностью покрыты водой. Не рекомендуется добавлять холодную воду или доводить до кипения. Специалисты советуют варить продукты под закрытой крышкой в течение определенного времени, стараясь не перемешивать их.

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