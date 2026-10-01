Ингредиенты:

свиная грудинка – 350 г;

грудинка в/к – 150 г;

масло кукурузное – 100 г;

колбаса полукопченая – 150 г;

помидор – 80 г;

блины – 10 шт;

чеснок – 5 г;

шампиньоны – 150 г;

лук репчатый – 80 г;

петрушка – 5 г;

сметана – 150 г;

сливки (33 %) – 200 г;

соль, перец по вкусу.

Нарежьте грудинку на небольшие кусочки. Включите плиту и разогрейте кукурузное масло в сковороде.

Подготовьте и очистите шампиньоны. Название этого сытного блюда связано с тем, что его обычно едят, обмакивая блины или кусок хлеба в соус.

Нарежьте лук средним кубиком. К обжаренной грудинке добавьте варено-копченую грудинку. Обжарьте несколько видов мяса с ломтиками домашней колбасы.

Добавьте шампиньоны. Для приготовления лучше использовать свежие или сушеные грибы. Затем добавьте кубики сладкого помидора и репчатый лук. Продолжайте обжаривать на среднем огне.

Мелко нарежьте чеснок и петрушку. Добавьте сливки и две ложки сметаны. Хорошо перемешайте и оставьте томиться на медленном огне в течение 10 минут. Посыпьте петрушкой и чесноком перед подачей.

Приятного аппетита!