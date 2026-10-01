Вкусное и сытное блюдо белорусской кухни.
Ингредиенты:
свиная грудинка – 350 г;
грудинка в/к – 150 г;
масло кукурузное – 100 г;
колбаса полукопченая – 150 г;
помидор – 80 г;
блины – 10 шт;
чеснок – 5 г;
шампиньоны – 150 г;
лук репчатый – 80 г;
петрушка – 5 г;
сметана – 150 г;
сливки (33 %) – 200 г;
соль, перец по вкусу.
Нарежьте грудинку на небольшие кусочки. Включите плиту и разогрейте кукурузное масло в сковороде.
Подготовьте и очистите шампиньоны. Название этого сытного блюда связано с тем, что его обычно едят, обмакивая блины или кусок хлеба в соус.
Нарежьте лук средним кубиком. К обжаренной грудинке добавьте варено-копченую грудинку. Обжарьте несколько видов мяса с ломтиками домашней колбасы.
Добавьте шампиньоны. Для приготовления лучше использовать свежие или сушеные грибы. Затем добавьте кубики сладкого помидора и репчатый лук. Продолжайте обжаривать на среднем огне.
Мелко нарежьте чеснок и петрушку. Добавьте сливки и две ложки сметаны. Хорошо перемешайте и оставьте томиться на медленном огне в течение 10 минут. Посыпьте петрушкой и чесноком перед подачей.
Приятного аппетита!
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