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Нужно ли варить пельмени после закипания? 0 324

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли варить пельмени после закипания?

Приготовление пельменей — это искусство, и важно знать, как добиться идеального вкуса.

 

Интересно, что даже опытные кулинары не всегда уверены, нужно ли продолжать варить пельмени после того, как вода закипела.

На самом деле, это не так просто, и если не разобраться в нюансах, то полуфабрикат может оказаться испорченным. Нюансов здесь действительно много.

Пельмени и подобные им полуфабрикаты, такие как вареники, манты или хинкали, обычно варятся в среднем 20-25 минут.

Процесс приготовления выглядит следующим образом: заготовки помещают в кипящую подсоленную воду, перемешивают и варят, пока они не всплывут.

Это обычно занимает не более 6-8 минут после того, как пельмени окажутся в кастрюле.

А вот затем начинается самое главное: сколько времени варить пельмени после закипания?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить состав продукта, особенно теста.

Дело в том, что рецептура и технология приготовления как домашних, так и магазинных пельменей различаются, как и вес изделия.

Если в состав теста входит яичный желток, такие пельмени варят 7-10 минут.

Для миниатюрных пельмешков (например, детских) достаточно 4-5 минут.

Только что приготовленные полуфабрикаты варят на 1-2 минуты меньше, чем замороженные.

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Редакция BB.LV
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