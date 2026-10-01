Исследования показали, что некоторые продукты могут серьезно повредить сердцу и сосудам, что, в свою очередь, может сократить продолжительность жизни.

Регулярное употребление такой пищи увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Особое внимание стоит уделить магазинной выпечке.

Ранее считалось, что основным виновником является животный жир, однако более глубокое изучение показало, что трансжиры также представляют собой серьезную угрозу.

Трансжиры — это искусственно измененные жирные кислоты животного происхождения.

Их можно встретить не только в магазинной выпечке, но и в фастфуде, снеках и соусах. Эти вещества значительно повышают уровень общего холестерина.