Предлагаем рецепт вкусной заготовки на зиму.
Ингредиенты:
3 кг баклажанов;
1,5 ст. л. соли;
300 гр чеснока;
2 стручка острого перца;
1 десертная ложка 70%-ного уксуса;
600 гр сладкого болгарского перца;
½ стакана растительного масла.
Приготовление:
Чистые баклажаны нарезают кубиками среднего размера, посыпают солью, заливают уксусом, перемешивают и оставляют мариноваться на 5-6 часов в тепле под крышкой.
Чеснок измельчают, болгарский перец нарезают тонкой соломкой, а острый перец тщательно рубят.
Смесь перцев и чеснока заливают растительным маслом и перемешивают.
Из маринованных баклажанов сливают лишний сок и заливают их смесью перца и масла.
Заготовку перемешивают и раскладывают по чистым стерильным банкам. Затем ставят банки в кастрюлю с водой и ждут 40 минут после закипания.
После пастеризации банки закатывают, переворачивают вверх дном, а после остывания убирают заготовки в прохладное место для хранения.
Приятного аппетита!
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