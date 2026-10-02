Ингредиенты:

3 кг баклажанов;

1,5 ст. л. соли;

300 гр чеснока;

2 стручка острого перца;

1 десертная ложка 70%-ного уксуса;

600 гр сладкого болгарского перца;

½ стакана растительного масла.

Приготовление:

Чистые баклажаны нарезают кубиками среднего размера, посыпают солью, заливают уксусом, перемешивают и оставляют мариноваться на 5-6 часов в тепле под крышкой.

Чеснок измельчают, болгарский перец нарезают тонкой соломкой, а острый перец тщательно рубят.

Смесь перцев и чеснока заливают растительным маслом и перемешивают.

Из маринованных баклажанов сливают лишний сок и заливают их смесью перца и масла.

Заготовку перемешивают и раскладывают по чистым стерильным банкам. Затем ставят банки в кастрюлю с водой и ждут 40 минут после закипания.

После пастеризации банки закатывают, переворачивают вверх дном, а после остывания убирают заготовки в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!