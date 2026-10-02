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Баклажаны по-грузински 0 68

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Баклажаны по-грузински

Предлагаем рецепт вкусной заготовки на зиму.

 

Ингредиенты:

3 кг баклажанов;
1,5 ст. л. соли;
300 гр чеснока;
2 стручка острого перца;
1 десертная ложка 70%-ного уксуса;
600 гр сладкого болгарского перца;
½ стакана растительного масла.

Приготовление:

Чистые баклажаны нарезают кубиками среднего размера, посыпают солью, заливают уксусом, перемешивают и оставляют мариноваться на 5-6 часов в тепле под крышкой.

Чеснок измельчают, болгарский перец нарезают тонкой соломкой, а острый перец тщательно рубят.

Смесь перцев и чеснока заливают растительным маслом и перемешивают.

Из маринованных баклажанов сливают лишний сок и заливают их смесью перца и масла.

Заготовку перемешивают и раскладывают по чистым стерильным банкам. Затем ставят банки в кастрюлю с водой и ждут 40 минут после закипания.

После пастеризации банки закатывают, переворачивают вверх дном, а после остывания убирают заготовки в прохладное место для хранения.

Приятного аппетита!

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Редакция BB.LV
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