Это блюдо популярно среди многих, но не каждая хозяйка решится его приготовить.
Приготовление холодца требует усилий, времени и определенных знаний, чтобы он получился не только вкусным, но и аппетитным.
Как готовить холодец
Можно следовать классическому рецепту, но важно знать несколько кулинарных хитростей.
Во-первых, мясо нужно подготовить заранее. Его следует на 4-6 часов поместить в прохладную воду, чтобы оно стало мягче.
Когда все будет готово, кастрюлю нужно ставить на маленький огонь и избегать бурления жидкости.
Холодец варится около 5 часов. За пару часов до окончания варки добавьте соль.
Еще один важный этап — процеживание бульона.
Жидкость необходимо процедить через марлю, а готовым бульоном залить мясо.
Блюдо подается после полного застывания. До этого холодец следует хранить в холодильнике.
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