Это блюдо популярно среди многих, но не каждая хозяйка решится его приготовить.

Приготовление холодца требует усилий, времени и определенных знаний, чтобы он получился не только вкусным, но и аппетитным.

Как готовить холодец

Можно следовать классическому рецепту, но важно знать несколько кулинарных хитростей.

Во-первых, мясо нужно подготовить заранее. Его следует на 4-6 часов поместить в прохладную воду, чтобы оно стало мягче.

Когда все будет готово, кастрюлю нужно ставить на маленький огонь и избегать бурления жидкости.

Холодец варится около 5 часов. За пару часов до окончания варки добавьте соль.

Еще один важный этап — процеживание бульона.

Жидкость необходимо процедить через марлю, а готовым бульоном залить мясо.

Блюдо подается после полного застывания. До этого холодец следует хранить в холодильнике.