Красный лук, при правильном употреблении, может положительно влиять на организм благодаря своему комплексу биологически активных веществ.
Существует мнение, что фармацевтические компании используют красный лук для создания БАДов и других диетических продуктов. Но как же правильно использовать лук в кулинарии?
Польза красного лука
Польза этого овоща не требует доказательств. Научно подтверждены его иммуномодулирующие, бактерицидные и антигрибковые свойства, а также способность предотвращать отложение холестерина на стенках сосудов и образование тромбов. Это особенно важно для людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями.
Однако говорить о пользе можно только при правильном подходе к этому овощу.
Как использовать в кулинарии
Ошибка многих кулинаров заключается в том, что, в отличие от белого лука, который при короткой термической обработке становится только полезнее, красный лук теряет часть своих полезных качеств и становится менее вкусным.
Да, его можно добавлять в борщ, жарить с мясом, рыбой и грибами, мариновать и так далее.
Но диетологи и настоящие гурманы знают, что по-настоящему вкус красного лука раскрывается в сыром виде.
Именно поэтому рекомендуется добавлять красный лук в овощные салаты или употреблять его сырым.
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