Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли жарить красный лук: кулинарные ошибки 0 223

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли жарить красный лук: кулинарные ошибки

Красный лук, при правильном употреблении, может положительно влиять на организм благодаря своему комплексу биологически активных веществ.

 

Существует мнение, что фармацевтические компании используют красный лук для создания БАДов и других диетических продуктов. Но как же правильно использовать лук в кулинарии?

Польза красного лука

Польза этого овоща не требует доказательств. Научно подтверждены его иммуномодулирующие, бактерицидные и антигрибковые свойства, а также способность предотвращать отложение холестерина на стенках сосудов и образование тромбов. Это особенно важно для людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Однако говорить о пользе можно только при правильном подходе к этому овощу.

Как использовать в кулинарии

Ошибка многих кулинаров заключается в том, что, в отличие от белого лука, который при короткой термической обработке становится только полезнее, красный лук теряет часть своих полезных качеств и становится менее вкусным.

Да, его можно добавлять в борщ, жарить с мясом, рыбой и грибами, мариновать и так далее.

Но диетологи и настоящие гурманы знают, что по-настоящему вкус красного лука раскрывается в сыром виде.

Именно поэтому рекомендуется добавлять красный лук в овощные салаты или употреблять его сырым.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно и быстро разморозить мясо
Изображение к статье: 7 продуктов, способствующих восстановлению работы щитовидной железы
Изображение к статье: Как сохранить витамины во время приготовления: 5 ключевых советов
Изображение к статье: Продукты, наносящие вред сердцу и сосудам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: руки на клавиатуре фортепьяно
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара на прогулке
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить вкусный холодец: кулинарные секреты
Еда и рецепты
Изображение к статье: «Атланта»: сериал, в котором Америка превращается в сюрреалистический сон
Культура &
Изображение к статье: Кошка Диджа: самая умная кошка в мире по версии Гиннесса
Люблю!
Изображение к статье: взломщик
В мире
1
Изображение к статье: руки на клавиатуре фортепьяно
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожилая пара на прогулке
Люблю!
Изображение к статье: Как приготовить вкусный холодец: кулинарные секреты
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео