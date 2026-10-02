Красный лук, при правильном употреблении, может положительно влиять на организм благодаря своему комплексу биологически активных веществ.

Существует мнение, что фармацевтические компании используют красный лук для создания БАДов и других диетических продуктов. Но как же правильно использовать лук в кулинарии?

Польза красного лука

Польза этого овоща не требует доказательств. Научно подтверждены его иммуномодулирующие, бактерицидные и антигрибковые свойства, а также способность предотвращать отложение холестерина на стенках сосудов и образование тромбов. Это особенно важно для людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Однако говорить о пользе можно только при правильном подходе к этому овощу.



Как использовать в кулинарии

Ошибка многих кулинаров заключается в том, что, в отличие от белого лука, который при короткой термической обработке становится только полезнее, красный лук теряет часть своих полезных качеств и становится менее вкусным.

Да, его можно добавлять в борщ, жарить с мясом, рыбой и грибами, мариновать и так далее.

Но диетологи и настоящие гурманы знают, что по-настоящему вкус красного лука раскрывается в сыром виде.

Именно поэтому рекомендуется добавлять красный лук в овощные салаты или употреблять его сырым.