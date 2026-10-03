Майонез часто исключается из рациона из-за его калорийности и содержания химических добавок.

Этот соус действительно обладает высокой калорийностью.

Магазинный майонез часто содержит химические добавки, что делает его менее полезным. Поэтому лучше готовить соус самостоятельно.

Существует мнение, что приготовление майонеза в домашних условиях - это сложная задача. Однако есть способ, который позволит вам за считанные минуты создать натуральный и вкусный соус.

Ингредиенты

- около 400 мл растительного масла без выраженного вкуса;

- 2 куриных яйца;

- столовая ложка горчицы;

- половина столовой ложки сахара;

- 2 столовые ложки лимонного сока;

- немного соли по вкусу.

Приготовление

Процесс приготовления майонеза очень прост. Вам нужно соединить все перечисленные ингредиенты. Затем переложите смесь в блендер и начните взбивать.

Как только вы увидите, что ингредиенты хорошо смешались и приобрели консистенцию майонеза, ваша работа завершена.

Как правило, на это уходит не более одной минуты.