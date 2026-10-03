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Как легко приготовить домашний майонез 0 87

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как легко приготовить домашний майонез

Майонез часто исключается из рациона из-за его калорийности и содержания химических добавок.

 

Этот соус действительно обладает высокой калорийностью.

Магазинный майонез часто содержит химические добавки, что делает его менее полезным. Поэтому лучше готовить соус самостоятельно.

Существует мнение, что приготовление майонеза в домашних условиях - это сложная задача. Однако есть способ, который позволит вам за считанные минуты создать натуральный и вкусный соус.

Ингредиенты

- около 400 мл растительного масла без выраженного вкуса;
- 2 куриных яйца;
- столовая ложка горчицы;
- половина столовой ложки сахара;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- немного соли по вкусу.

Приготовление

Процесс приготовления майонеза очень прост. Вам нужно соединить все перечисленные ингредиенты. Затем переложите смесь в блендер и начните взбивать.

Как только вы увидите, что ингредиенты хорошо смешались и приобрели консистенцию майонеза, ваша работа завершена.

Как правило, на это уходит не более одной минуты.

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