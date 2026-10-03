Майонез часто исключается из рациона из-за его калорийности и содержания химических добавок.
Этот соус действительно обладает высокой калорийностью.
Магазинный майонез часто содержит химические добавки, что делает его менее полезным. Поэтому лучше готовить соус самостоятельно.
Существует мнение, что приготовление майонеза в домашних условиях - это сложная задача. Однако есть способ, который позволит вам за считанные минуты создать натуральный и вкусный соус.
Ингредиенты
- около 400 мл растительного масла без выраженного вкуса;
- 2 куриных яйца;
- столовая ложка горчицы;
- половина столовой ложки сахара;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- немного соли по вкусу.
Приготовление
Процесс приготовления майонеза очень прост. Вам нужно соединить все перечисленные ингредиенты. Затем переложите смесь в блендер и начните взбивать.
Как только вы увидите, что ингредиенты хорошо смешались и приобрели консистенцию майонеза, ваша работа завершена.
Как правило, на это уходит не более одной минуты.
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