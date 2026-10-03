Диета, богатая овощами и фруктами, является отличным способом для организма получать витамины и минералы. Это особенно важно в осенне-зимний период, когда иммунитет может ослабевать.

С окончанием лета стоит задуматься о домашних заготовках, которые помогут защитить организм от болезней.

Квашеная капуста является отличным источником витамина С и положительно влияет на микрофлору кишечника. Моряки использовали натуральную квашеную капусту для укрепления иммунитета!

Квашеную капусту часто добавляют в различные блюда, такие как супы и салаты.

Квашеная капуста получается в процессе брожения благодаря молочнокислым бактериям, которые придают ей характерный вкус. Она должна входить в ежедневный рацион, так как укрепляет иммунитет и способствует правильной работе кишечника.

История квашеной капусты

Первопроходцами в приготовлении квашеной капусты считаются жители Китая, которые начали готовить ее в VII веке до нашей эры.

Квашеная капуста попала в Россию и Европу через мигрантов из Азии. Она особенно понравилась жителям стран с долгими и холодными зимами, когда доступ к свежим овощам и фруктам был ограничен. Квашеная капуста стала отличным способом обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами.

Квашеная капуста также играла важную роль в жизни средневековых мореплавателей. В течение месяцев в море у них не было доступа к свежей пище, которая обеспечивала бы их необходимыми питательными веществами, включая витамины. Квашеная капуста, перевозимая в бочках, стала спасением от цинги.

Квашеная капуста — свойства

Какие питательные вещества можно найти в квашеной капусте? Она известна высоким содержанием витамина С, а также содержит витамины А, Е, К и группы В, а также множество минералов: магний, железо, кальций и калий.

Квашеная капуста не только поддерживает иммунитет и защищает от инфекций, но и оказывает омолаживающее действие на кожу. Она считается природным пробиотиком, улучшая функционирование микрофлоры кишечника и обладая противораковыми свойствами.

Квашеная капуста содержит пищевые волокна, которые поддерживают функцию кишечника и способствуют правильному пищеварению.

Кроме того, она полезна для здоровья сердца и системы кровообращения, предотвращая такие заболевания, как атеросклероз, и помогая снизить уровень «плохого» холестерина.

Если вы хотите сбросить лишние килограммы, квашеная капуста станет отличным выбором. Она ускоряет обмен веществ и является низкокалорийным продуктом — в 100 г квашеной капусты всего 33 ккал. После трапезы с квашеной капустой вы дольше будете чувствовать себя сытым.

Квашеную капусту также стоит включать в рацион людей с сахарным диабетом, так как она помогает регулировать уровень сахара в крови.

Полезна ли квашеная капуста

Да, квашеная капуста — очень полезный продукт. Она укрепляет иммунитет, заботится о здоровье кишечника и поддерживает пищеварительную и кровеносную системы, обеспечивая необходимыми витаминами и микроэлементами.

Капуста также является отличным продуктом для диеты при похудении. Свойства квашеной капусты положительно влияют на нервную систему, поддерживая работу мозга и снижая уровень стресса. Поэтому стоит включить квашеную капусту в свое ежедневное меню.

Как часто есть квашеную капусту

Квашеная капуста содержит много натрия. Хотя она очень полезна, как и любой продукт натурального брожения, ее не следует употреблять в больших количествах.

Перекисшую квашеную капусту лучше есть в вареном виде. Если вы любите квашеную капусту и хотите укрепить иммунитет и заботиться о кишечнике, можете без проблем есть ее несколько раз в неделю.

Кому нельзя есть квашеную капусту

При приготовлении квашеной капусты используется большое количество соли. Поэтому людям с гипертонией и заболеваниями почек следует с осторожностью относиться к ее употреблению.

Квашеная капуста может раздражать пищеварительную систему, поэтому ее не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями желудка и пищеварительной системы.

Рекомендуется готовить квашеную капусту самостоятельно, используя необходимое количество соли.