Жареные кабачки — это вкусное и популярное блюдо, но не все кулинары готовят его часто.
Многие объясняют свое нежелание готовить жареные кабачки тем, что в процессе жарки используется значительное количество растительного масла, которое не является дешевым.
Тем не менее, существуют несколько способов, которые помогут решить эту проблему.
Во-первых, нарезайте кабачки на очень тонкие кусочки — старайтесь, чтобы толщина слайсов не превышала 3-5 мм.
Кроме того, по словам опытных поваров, уменьшить количество масла, впитываемого кабачками, поможет приготовление кляра из яйца, соли и специй.
Сначала обваляйте кабачки в муке, а затем окуните их в яичную смесь.
Также стоит помнить, что чем меньше масла вы нальете на сковороду, тем меньше его впитают кабачки.
Поэтому разумным решением будет использование дозатора для масла. Если у вас его нет, можно воспользоваться обычной кулинарной кисточкой, чтобы распределить масло тонким слоем по сковороде.
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