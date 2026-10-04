Жареные кабачки — это вкусное и популярное блюдо, но не все кулинары готовят его часто.

Многие объясняют свое нежелание готовить жареные кабачки тем, что в процессе жарки используется значительное количество растительного масла, которое не является дешевым.

Тем не менее, существуют несколько способов, которые помогут решить эту проблему.

Во-первых, нарезайте кабачки на очень тонкие кусочки — старайтесь, чтобы толщина слайсов не превышала 3-5 мм.

Кроме того, по словам опытных поваров, уменьшить количество масла, впитываемого кабачками, поможет приготовление кляра из яйца, соли и специй.

Сначала обваляйте кабачки в муке, а затем окуните их в яичную смесь.

Также стоит помнить, что чем меньше масла вы нальете на сковороду, тем меньше его впитают кабачки.

Поэтому разумным решением будет использование дозатора для масла. Если у вас его нет, можно воспользоваться обычной кулинарной кисточкой, чтобы распределить масло тонким слоем по сковороде.